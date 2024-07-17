Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Evdekilerin başını çekiçle ezdi

Kardeşköy Mahallesi'nde yaşanan talihsiz olay, akşam vakti gerçekleşti. Televizyon tamiri işiyle uğraşan M.G. adındaki kişi, 65 yaşındaki H.D.'nin evine gitti. Ziyaret sırasında anlaşılamayan bir sebepten ötürü aralarında bir tartışma baş gösterdi. Tartışmanın şiddetlenmesiyle M.G., yanında getirdiği çekiçle H.D.'ye saldırdı ve ona başından ve göğsünden darbeler indirdi.

Olay, H.D.'nin eşi 60 yaşındaki N.D., kızı 37 yaşındaki H.G. ve 6 yaşındaki torunu B.G.'yi de etkiledi; M.G. onlara da çekiçle vurarak yaralanmalarına neden oldu. Komşuların evden gelen gürültüler üzerine durumu fark etmeleriyle şaşkınlık içinde H.D.'nin evine koştular. İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden sağlık ve jandarma ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk ettiler.

KOMŞULAR TARAFINDAN YAKALANDI

Televizyon tamircisi M.G., H.D.'nin komşuları tarafından bir olayın şüphelisi olarak evinin dışında tutuklandı. Olay yerine hızla intikal eden jandarma ekipleri, M.G.'yi gözaltına alarak soruşturma sürecini başlattı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde yaşanan talihsiz olayda, H.D. isimli yaşlı bir vatandaşın ciddi yaralanmalarla mücadele ettiği bildirildi. Baş bölgesinde ciddi kırıklar ve sol kaburga kemiğindeki kırık nedeniyle akciğerlerinde hasar oluştuğu anlaşılan H.D., yoğun bakım ünitesine nakledildi.

Aynı olayda yaralanan eşi N.D. ve torunu B.G.'nin de kafa travması sonucu beyin kanaması geçirdikleri ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. H.D.'nin kızı H.G.'nin ise sağlık durumunun stabil olduğu ve tedavisine devam edildiği belirtildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve ailenin sağlık durumları hakkında güncel bilgilerin paylaşılacağını ifade ettiler.

Nazilli'de meydana gelen olay sonrasında, ilgili şahısların aile üyeleri Nazilli Devlet Hastanesi'ne hızla yönlendirildi. Olayın etkisiyle, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, hastane çevresinde güvenliği artırmak amacıyla ek önlemler aldı.