Beşiktaş'tan KAP açıklaması!

Beşiktaş, teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer için KAP'a açıklama yaptı.
Kara Kartal, Lausanne maçının ardından yollarını ayırdığı Norveçli teknik adamın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini resmen açıkladı.
BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI
"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesi 30.08.2025 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir."
