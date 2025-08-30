Beşiktaş'tan KAP açıklaması!

Beşiktaş'tan KAP açıklaması!

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yolların resmen ayrıldığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, KAP'a yaptığı açıklamada, Norveçli teknik adama ödenecek tazminat konusu hakkında bir bilgiye yer vermedi.

Beşiktaş, teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer için KAP'a açıklama yaptı.

Kara Kartal, Lausanne maçının ardından yollarını ayırdığı Norveçli teknik adamın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini resmen açıkladı.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesi 30.08.2025 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir."

Anıtkabir’de büyük saygısızlık! Aynı görüntüler tekrarlandı...
Fenerbahçe sakatlığı duyurdu! O yıldız Gençlerbirliği maçında yok
Gaziantep’te dev kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe'de bir veda daha! Yıldız oyuncu İstanbul'dan ayrıldı: Yeni takımına imza atıyor
İstanbul’da uluslararası çete çökertildi! Polisin tuzağına düştüler
