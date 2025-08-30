Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'e flaş talip!

Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'e flaş talip!

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Yusuf Akçiçek'e, Inter talip olmuş ve sarı-lacivertlilerle pazarlıklara başlamıştı. Kanarya'nın 20 milyon euro bonservis bedeli istediği genç savunmacıya bu kez Suudi Arabistan'dan bir talip çıktı.

Transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını sarı-lacivertliler'in genç oyuncusu Yusuf Akçiçek'e Arabistan'dan talip çıktı.

YUSUF AKÇİÇEK'E AL HİLAL KANCASI!

Suudi basınında yer alan habere göre; Yusuf Akçiçek'e, Suudi Arabistan Ligi'nin önemli takımlarından Al Hilal'in ilgisi bulunuyor. Genç stoperin transferi ile ilgili önümüzdeki günlerde gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Yusuf Akçiçek, geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe formasıyla 21 maçta forma şansı buldu. Yusuf, bu maçlarda 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

