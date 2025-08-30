Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'e flaş talip!

Transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını sarı-lacivertliler'in genç oyuncusu Yusuf Akçiçek'e Arabistan'dan talip çıktı.

YUSUF AKÇİÇEK'E AL HİLAL KANCASI!



Suudi basınında yer alan habere göre; Yusuf Akçiçek'e, Suudi Arabistan Ligi'nin önemli takımlarından Al Hilal'in ilgisi bulunuyor. Genç stoperin transferi ile ilgili önümüzdeki günlerde gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Fenerbahçe istiyordu! Marco Asensio'nun yeni takımı belli oldu

Anlaşma resmen sağlandı! Sacha Boey'den 3 yıllık imza: Galatasaray...

Yusuf Akçiçek, geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe formasıyla 21 maçta forma şansı buldu. Yusuf, bu maçlarda 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

Transferi resmen duyurdular! Yusuf Akçiçek dünya devine imza atıyor: Süper Lig tarihine geçecek rakam

Fenerbahçeli isimden Jose Mourinho'ya çok sert sözler! Açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yüzyılın çalımı! Bu transfer Ali Koç'a seçimi bile kaybettirir