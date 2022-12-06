﻿Beşiktaş'tan çok kötü haber

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, antrenman sırasında sol omzunun üzerine düşerek çalışmaya devam edemeyen Oğuzhan Akgün'ün MR görüntülemesinde köprücük kemiği-kürek kemiği eklem kapsülünde gerilme ve yırtık saptandığı belirtildi.
Açıklamada genç futbolcunun tedavisine başlandığı aktarıldı.
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