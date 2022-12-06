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Beşiktaş'tan çok kötü haber

Beşiktaş'ın Antalya'daki kampında sakatlanan Oğuzhan Akgün'ün köprücük ve kürek kemiği eklem kapsülünde gerilme ve yırtık tespit edildi.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 23:51
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Beşiktaş'tan kötü haber geldi

Beşiktaş'tan çok kötü haber
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, antrenman sırasında sol omzunun üzerine düşerek çalışmaya devam edemeyen Oğuzhan Akgün'ün MR görüntülemesinde köprücük kemiği-kürek kemiği eklem kapsülünde gerilme ve yırtık saptandığı belirtildi.

Açıklamada genç futbolcunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

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