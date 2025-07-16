Beşiktaş'tan Orkun Kökçü sonrası bir milli bomba daha!

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Beşiktaş'tan Orkun Kökçü sonrası bir milli bomba daha!

Orkun Kökçü'yü kadrosuna katarak transferde büyük ses getiren Beşiktaş'ın durmaya niyeti yok. Siyah-beyazlılar, Rangers'ta forma giyen milli oyuncu Rıdvan Yılmaz için harekete geçti.

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve David Jurasek'in ardından bir transferi daha bitirmek için harekete geçti.

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BEŞİKTAŞ'TAN RIDVAN YILMAZ HAREKATI

2022-2023 sezonun başında Beşiktaş’tan yaklaşık 4 milyon euro bedelle İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers’a transfer olan Rıdvan Yılmaz, Türkiye’ye dönmeye hazırlanıyor. 24 yaşındaki sol bek ile görüşme gerçekleştiren idareciler, “Kulüp ile anlaşma olursa, benden yana hiç sıkıntı çıkmaz” cevabını aldıktan sonra transferde harekete geçti.

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Kara Kartal, Rangers’a kiralama teklifi sundu. İskoç ekibinin bu teklife olumlu cevap vermesi halinde Rıdvan Yılmaz yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek.

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