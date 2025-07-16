Victor Osimhen ortalığı yıktı! Galatasaray için bunu da yaptı...

Victor Osimhen için Galatasaray ile Napoli arasındaki görüşmeler, İtalyan ekibinin başkanı Aurelio De Laurentiis'in bitmek bilmez yeni istekleri sonrasında kilitlendi. Victor Osimhen'i kadrosuna katmak isteyen Cimbom maddi olarak musluğu açtı.

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VICTOR OSIMHEN İÇİN REKOR BEDEL

Nijeryalı oyuncunun 75 milyon Euro serbest kalma bedeli, 15 itibariyle ortadan kalkarken, oyuncunun da Napoli ile 1 yıl kalan sözleşmesi otomatik olarak 2 yıla çıkacak. Galatasaray, en son 40 milyon Euro artı iki taksitte 35 milyon euro verdi.

Napoli buna sıcak bakarken De Laurentiis bir sonraki satıştan yüzde 20 pay istediğini ileterek bu transferin gerçekleşmemesi için adım attı. Bu isteği Galatasaray geri çevirirken Osimhen cephesinden sarı-kırmızılıların elini güçlendirecek bir hamle geldi.

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Nijeryalı oyuncu, Napoli kampına katılmamak için hastalık raporu gönderirken bir kez daha İtalyanlara mesaj yolladı.

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Osimhen, "Galatasaray'da oynamak istiyorum. İstediğiniz bonservisi de size veriyorlar, başka takıma gideceğimi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Artık yeter. Bana karşı yapılan bu tavra inanamıyorum. Benimle ne derdiniz var!" diyerek yeni bir hamle yaptı.

Geçen sezon da Osimhen'i istediği takımlara göndermeyip son gün Galatasaray'a kiralamak zorunda kalan De Laurentiis'in ne yapacağı da merak konusu.

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ARKADAŞI DA İSYAN ETTİ

Osimhen'in yakın arkadaşı Buchi Laba, İtalyan kulübünün çıldırtan isteklerine isyan etti ve sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı: "Napoli, Victor Osimhen'e geçen sene yaptıklarının aynısını yapıyor. Kasıtlı olarak sinirlendirmeye ve yıpratmaya çalışıyor. Osimhen'e üzülüyorum çünkü o çok daha iyisini hak ediyor. Başkanın sinir bozucu olmasını bekliyordum ama bu kadarını beklemiyordum, yapılanlar bir kötülük."

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