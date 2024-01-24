Beşiktaş'tan sürpriz transfer. İngiliz stoper geliyor

Aytunç Akın
Beşiktaş'tan sürpriz transfer. İngiliz stoper geliyor
Beşiktaş'la ilgili sürpriz bir transfer haberi geldi. Siyah beyazlıların İngiliz stoperle anlaştığı ileri sürüldü.

Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürürken, gündeme hep Portekizli futbolcular geliyordu.

Ancak bu kez sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Siyah beyazlı kulübün Newcastle United takımında forma giyen İngiliz stoper Jamaal Lascelles ile anyaştığı, kulübü ile de görüşmelere başladığı ileri sürüldü.

30 yaşında ve 1.88 boyundaki futbolcu, 9 sezondur Newcastle United'da forma giyiyor.

Son 2 sezonda ilk 11'de yer bulmakta zorlanan Jamaal Lascelles'in oynayabileceği bir kulübe gitmek istediği, bu nedenle de Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı belirtiliyor.

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