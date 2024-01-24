Beşiktaş'a PFDK şoku. Kararlar açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Beşiktaş'a PFDK şoku. Kararlar açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 3 takım ile 2 teknik direktörü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig’de dün gerçekleşen 22. hafta maçlarında yaşanan usulsüzlükler nedeniyle üç takıma disiplin soruşturması açtı. Beşiktaş, Yukatel Adana Demirspor ve Siltaş Yapı Pendikspor, kurallara aykırı davrandıkları gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Ayrıca, Kasımpaşa’nın teknik direktörü Sami Uğurlu ve Corendon Alanyaspor’un yardımcı antrenörü Orhan Çıkırıkçı da disiplin kuruluna gönderilen isimler arasında yer aldı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

besiktas.png

İlgili Haberler
Samsunspor'un yıldızı ailevi sebeplerden dolayı takımdan ayrıldı
Samsunspor'un yıldızı ailevi sebeplerden dolayı takımdan ayrıldı
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme. Başakşehir maçına saatler kala duyuruldu
Fenerbahçe 3-0 kazandı
Dursun Özbek Murat Kurum'u neden övdüğünü açıkladı
İstanbul'a geliyor. Beşiktaş Nemanja Matic'le anlaştı
Konyaspor’a kaya gibi stoper
Konyaspor’a kaya gibi stoper
Araplar Süper Kupa parasını istedi. Galatasaray geri vermedi. Feridun Niğdelioğlu açıkladı
Amartey ve Djiku da kurt hocayı kurtaramadı
Amartey ve Djiku da kurt hocayı kurtaramadı
Ronaldo'nun kaldığı oteli öfkeli taraftarlar bastı. Ronaldo özür diledi: Lütfen yapmayın
Beşiktaş'tan sürpriz transfer. İngiliz stoper geliyor
Beşiktaş'tan sürpriz transfer. İngiliz stoper geliyor
Son Haberler
Acun'un sponsoruna kripto para operasyonunda şok gelişme. Holding patronu gözaltına alındı Gündem
Acun'un sponsoruna kripto para operasyonunda şok gelişme. Holding patronu gözaltına alındı
Hayvanların duyguları var mı? Yaşam
Hayvanların duyguları var mı?
Samsunspor'un yıldızı ailevi sebeplerden dolayı takımdan ayrıldı Spor
Samsunspor'un yıldızı ailevi sebeplerden dolayı takımdan ayrıldı
Samsun'da uyuşturucu ticaretinde 1 kişi tutuklandı Yerel Haberler
Samsun'da uyuşturucu ticaretinde 1 kişi tutuklandı
Erdoğan sahip çıktı. Gaye Erkan protokolde İran Cumhurbaşkanını karşıladı Gündem
Erdoğan sahip çıktı. Gaye Erkan protokolde İran Cumhurbaşkanını karşıladı
Fenerbahçe maçı öncesi Başakşehir'de in cin top oynuyor! Spor
Fenerbahçe maçı öncesi Başakşehir'de in cin top oynuyor!
Fiat’tan sıfır faiz fırsatı Otomotiv
Fiat’tan sıfır faiz fırsatı