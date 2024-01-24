Beşiktaş'a PFDK şoku. Kararlar açıklandı

TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig’de dün gerçekleşen 22. hafta maçlarında yaşanan usulsüzlükler nedeniyle üç takıma disiplin soruşturması açtı. Beşiktaş, Yukatel Adana Demirspor ve Siltaş Yapı Pendikspor, kurallara aykırı davrandıkları gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edildi.



Ayrıca, Kasımpaşa’nın teknik direktörü Sami Uğurlu ve Corendon Alanyaspor’un yardımcı antrenörü Orhan Çıkırıkçı da disiplin kuruluna gönderilen isimler arasında yer aldı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;