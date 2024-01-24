İstanbul'a geliyor. Beşiktaş Nemanja Matic'le anlaştı

Beşiktaş'ın Fransa'nın Rennes takımında forma giyen 35 yaşındaki Sırp futbolcu Nemanja Matic'le anlaştığı ileri sürüldü.

Rennes Kulübü'yle de anlaşan siyah beyazlıların bu hafta İstanbul'a gelmesi beklenen Matic'le 1,5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Defansif orta saha olarak görev yapan Matic, İngiltere'de Chelsea ve Manchester United, Portekiz'de Benfica, İtalya'da da Roma formalarını giymişti.

Sırbistan Milli Takımı'nda da 46 kez oynayan Matic, ülkesinde 2 kez yılın futbolcusu seçilmişti.