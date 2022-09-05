5 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bu beş besini gün içinde tüketmek müthiş etkili

Yataktan kalkmakta güç çekiyor, gün içinde üzerinizden tır geçmiş gibi hissediyorsanız bu yiyecekleri tüketerek zıpkın gibi olabilirsiniz. İşte o yiyecekler…

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 10:50
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 10:52
Takip Et

Besin değeri en güçlü 5 yiyecek hangisi?

Bu beş besini gün içinde tüketmek müthiş etkili
+
Aa
-

Bazı besinler, yüksek kalorilerine rağmen besinsel değeri bakımından sağlığa müthiş fayda verir. İşte o besinler

Zeytinyağı
Besinlerden alacağınız A ve D vitaminlerinin emilimini de artırır.

Hindistan cevizi
Kalorisi biraz yüksek. Ancak içerdiği protein, lif ve yağ sayesinde çok daha fazla tok kalmayı sağlıyor.

Bitter çikolata
Sağlığınıza yararlı flavonoidler açısından oldukça zengin. Bitter çikolata tansiyonu düşürür ve kolesterol değerlerini iyileştirir.

Antep fıstığı
En düşük kalorili ve en az yağlı çerezler biri. Lif ve protein açısından da zengin olduğu için, uzun süre tok kalmanıza yardımcı oluyor. Günde 40 gram kadar çerez, doymuş yağlar açısından fakir bir beslenme planı ile birleştirildiğinde kolesterolü ve kalp hastalığı riskini de düşürüyor.

Kuru üzüm
Hem doğal hem de hiç ilave şeker barındırmaz. Düzenli kuru üzüm tükettiğinizde yemek sonrası glikoz seviyesi ve kan basıncı değerleriniz üzerinde de pozitif etki yaratıyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Garibin Sesi
5.09.2022 11:38
Bunlar zengin işi  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri açıklandı. İşte sonuçlar
1
﻿Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri açıklandı. İşte sonuçlar
﻿Kaçırdıkları genç kızı 7 yıl kutuya hapsettiler. Ayrıntılar kan dondurdu
2
﻿Kaçırdıkları genç kızı 7 yıl kutuya hapsettiler. Ayrıntılar kan dondurdu
﻿Araç sahipleri dikkat. Uygulama bugün başladı
3
﻿Araç sahipleri dikkat. Uygulama bugün başladı
﻿Kör kahin Baba Vanga'dan yeni bir virüs kehaneti: Kontrolden çıkacak ve tüm insanlığı etkisi altına alacak
4
﻿Kör kahin Baba Vanga'dan yeni bir virüs kehaneti: Kontrolden çıkacak ve tüm insanlığı etkisi altına alacak
﻿Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. “Eşi görülmemiş bir meydan okuma”
5
﻿Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. “Eşi görülmemiş bir meydan okuma”
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
6
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
﻿AKP bir dönem daha kalırsa bakın neler olacak. Korku filmlerini andıran senaryoyu bizzat Hükümet açıkladı
7
﻿AKP bir dönem daha kalırsa bakın neler olacak. Korku filmlerini andıran senaryoyu bizzat Hükümet açıkladı
﻿3 bölgede 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿3 bölgede 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿3 bölgede 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿Spotify aboneliği nasıl kaldırılır? Kalıcı olarak hesap silinebilir mi
﻿Spotify aboneliği nasıl kaldırılır? Kalıcı olarak hesap silinebilir mi
﻿Spotify aboneliği nasıl kaldırılır? Kalıcı olarak hesap silinebilir mi
﻿Üretici enflasyonunda korkutan artış. Elektrik ve gaz üretinde artış yüzde 348, 39
﻿Üretici enflasyonunda korkutan artış. Elektrik ve gaz üretinde artış yüzde 348, 39
﻿Üretici enflasyonunda korkutan artış. Elektrik ve gaz üretinde artış yüzde 348, 39
﻿Başkent'teki skandallar bitmiyor. Ankaragücü taraftarı Beşiktaşlı genci ölesiye dövdü. Linçten zor kurtulan Beşiktaş taraftarının o anları
﻿Başkent'teki skandallar bitmiyor. Ankaragücü taraftarı Beşiktaşlı genci ölesiye dövdü. Linçten zor kurtulan Beşiktaş taraftarının o anları
﻿Başkent'teki skandallar bitmiyor. Ankaragücü taraftarı Beşiktaşlı genci ölesiye dövdü. Linçten zor kurtulan Beşiktaş taraftarının o anları
﻿Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alacak
﻿Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alacak
﻿Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alacak
﻿2,5 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
﻿2,5 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
﻿2,5 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
﻿Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. Zirve değişti
﻿Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. Zirve değişti
﻿Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. Zirve değişti
﻿Güzelleşmek isterken sağlığınızdan olmayın. Merdiven altı yerlerden uzak durun
﻿Güzelleşmek isterken sağlığınızdan olmayın. Merdiven altı yerlerden uzak durun
﻿Güzelleşmek isterken sağlığınızdan olmayın. Merdiven altı yerlerden uzak durun
﻿Uzmanından kafa travmalarında hayat kurtaran tavsiyeler
﻿Uzmanından kafa travmalarında hayat kurtaran tavsiyeler
﻿Uzmanından kafa travmalarında hayat kurtaran tavsiyeler
﻿Polisten kaçan araç kaza yaptı: 2 gözaltı
﻿Polisten kaçan araç kaza yaptı: 2 gözaltı
﻿Polisten kaçan araç kaza yaptı: 2 gözaltı
﻿Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu yakalandı
﻿Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu yakalandı
﻿Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.