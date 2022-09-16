İşte sakinleştirici 8 besin. Stresle başa çıkmak artık çok kolay

Yasemin.com’un haberine göre; Doğru beslenme stresle baş etmenin en doğru yolu olduğu bildirildi. Ayrıca doğal yöntemlerle stresinizi azaltabilir, engelleyebileceğiniz vurgulandı.

İşte hayatınızı kurtaracak o 8 besin...

1- BADEM VE FISTIK

Badem, fındık, fıstık ve kaju gibi triptofandan zengin olduğu bilinen sert kabuklu yemişlerin tüketilmeleri de stresi azaltmada etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Kaygıları da azaltan kabuklu kuruyemiş ailesi, salgılattığı seratonin sayesinde beyine ve vücuda iyi hissettiğine dair sinyaller ve ipuçları gönderiyor. Bu iki besini tüketen insanların özellikle depresyona girme sıklıklarının azaldığı ve depresyona karşı verilen savaşta etkin rol oynadığı ortaya konuldu.

2- YABAN MERSİNİ

Yaban mersini içerisinde bulunan c vitamini, flavonoidler, polifenoller tarafından zengin bir meyve olmasıyla birlikte stres azaltıcı bir özelliğe sahiptir. İçinde bulunan bu maddeler beynin "iyi hissetme" kimyasalı olan seratonin salgısı için gereken triptofanin yıkımını azaltıyor. Dolayısıyla kan dolaşımının iyileşmesini ve hafızanın gelişmesine olanak sağlarken, içerdiği C vitaminiyle de stresle başa çıkmak için gerekli tüm görevi üstleniyor.

3- MUZ

Muz içeriği bakımından triptofan aminoasidiyle mutluluk hormonu olarak bilinen seratonin adlı nörotransmitterin salgılanmasına destek veriyor. Seratonin uyku, iştah ve ruh halinin iyi olmasına olanak sağlarken, stresle baş etmekte önemli görev üstleniyor.

4- AVOKADO

Beyin fonksiyonlarında folik asitin büyük bir yeri vardır. Avokadonun içindeyse B12, B6 ve folik asit bulunuyor. Bilişsel performans ve ruh halini etkileyen bu vitaminlerle avokado stresle başa çıkmak için bire bir rol oynuyor.

5- PAPATYA

Anksiyeteyle savaşta da özellikle kullanılan papatya, özellikle kişinin günün stresinden kurtulmasına ve rahatlamasına olanak sağlıyor. Stresin ilk belirtilerinden biri olarak bilinen uykusuzluk sorununa karşı savaşan papatyanın kullanımı ise çay olarak gece yatmadan önce öneriliyor.

6- YULAF

Kahvaltıda yiyeceğiniz yulafla stresi azaltmakta çok etkin bir rol oynuyor. İçerdiği B6 vitamini vücudun haz ve mutluluk mekanizmasını harekete geçiriyor.

7- YER ELMASI

Bağırsaklarda yaşayan yararlı dost bakterilerin çoğalmalarına olanak sağlayan yulaf, tam bir doğal prebiyotik kaynağıdır da. İçerdiği prebiyotik ve bağırsak- beyin ekseninde pozitif olarak etki yaptığı ve bazı psikiyatrik hastalıklara iyi geldiği kanıtlanmıştır. Özellikle bağırsakla depresyon arasında ilişki olduğunu belirten uzmanlar, bağırsakların iyi durumda olmasıyla depresyonu azaldığı, kaygı ve stresin yok edildiğini ortaya koydu.

8- KUŞKONMAZ

Günlük ihtiyacımız olan folik asidin neredeyse üçte ikisini karşılayan kuşkonmaz, ruhsal strese karşı koruyucu rol üstleniyor. Özellikle depresyon tedavisinde kullanılan kuşkonmazın yatıştırıcı özelliğiyle birlikte, bilişsel bozukluklar, ruhsal bozukluklara karşı da iyi geldiği kanıtlanan bulgular arasında yerini alıyor.