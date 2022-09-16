16 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • İşte sakinleştirici 8 besin. Stresle başa çıkmak artık çok kolay

İşte sakinleştirici 8 besin. Stresle başa çıkmak artık çok kolay

Çağımızın korkulu rüyası olan stresle başa çıkmanın yolları insanlar tarafından arama motorlarında çokça aranıyor. Stresle başa çıkma için sakinleştirici 8 besin önerisini sizlerle paylaşıyoruz.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 10:57
Takip Et

Stresle başa çıkmak artık çok kolay. İşte sakinleştirici 8 besin

İşte sakinleştirici 8 besin. Stresle başa çıkmak artık çok kolay
+
Aa
-

Yasemin.com’un haberine göre; Doğru beslenme stresle baş etmenin en doğru yolu olduğu bildirildi. Ayrıca doğal yöntemlerle stresinizi azaltabilir, engelleyebileceğiniz vurgulandı.

İşte hayatınızı kurtaracak o 8 besin...

1- BADEM VE FISTIK

Badem, fındık, fıstık ve kaju gibi triptofandan zengin olduğu bilinen sert kabuklu yemişlerin tüketilmeleri de stresi azaltmada etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Kaygıları da azaltan kabuklu kuruyemiş ailesi, salgılattığı seratonin sayesinde beyine ve vücuda iyi hissettiğine dair sinyaller ve ipuçları gönderiyor. Bu iki besini tüketen insanların özellikle depresyona girme sıklıklarının azaldığı ve depresyona karşı verilen savaşta etkin rol oynadığı ortaya konuldu.

2- YABAN MERSİNİ

Yaban mersini içerisinde bulunan c vitamini, flavonoidler, polifenoller tarafından zengin bir meyve olmasıyla birlikte stres azaltıcı bir özelliğe sahiptir. İçinde bulunan bu maddeler beynin "iyi hissetme" kimyasalı olan seratonin salgısı için gereken triptofanin yıkımını azaltıyor. Dolayısıyla kan dolaşımının iyileşmesini ve hafızanın gelişmesine olanak sağlarken, içerdiği C vitaminiyle de stresle başa çıkmak için gerekli tüm görevi üstleniyor.

3- MUZ

Muz içeriği bakımından triptofan aminoasidiyle mutluluk hormonu olarak bilinen seratonin adlı nörotransmitterin salgılanmasına destek veriyor. Seratonin uyku, iştah ve ruh halinin iyi olmasına olanak sağlarken, stresle baş etmekte önemli görev üstleniyor.

4- AVOKADO

Beyin fonksiyonlarında folik asitin büyük bir yeri vardır. Avokadonun içindeyse B12, B6 ve folik asit bulunuyor. Bilişsel performans ve ruh halini etkileyen bu vitaminlerle avokado stresle başa çıkmak için bire bir rol oynuyor.

5- PAPATYA

Anksiyeteyle savaşta da özellikle kullanılan papatya, özellikle kişinin günün stresinden kurtulmasına ve rahatlamasına olanak sağlıyor. Stresin ilk belirtilerinden biri olarak bilinen uykusuzluk sorununa karşı savaşan papatyanın kullanımı ise çay olarak gece yatmadan önce öneriliyor.

6- YULAF

Kahvaltıda yiyeceğiniz yulafla stresi azaltmakta çok etkin bir rol oynuyor. İçerdiği B6 vitamini vücudun haz ve mutluluk mekanizmasını harekete geçiriyor. 

7- YER ELMASI

Bağırsaklarda yaşayan yararlı dost bakterilerin çoğalmalarına olanak sağlayan yulaf, tam bir doğal prebiyotik kaynağıdır da. İçerdiği prebiyotik ve bağırsak- beyin ekseninde pozitif olarak etki yaptığı ve bazı psikiyatrik hastalıklara iyi geldiği kanıtlanmıştır. Özellikle bağırsakla depresyon arasında ilişki olduğunu belirten uzmanlar, bağırsakların iyi durumda olmasıyla depresyonu azaldığı, kaygı ve stresin yok edildiğini ortaya koydu.

8- KUŞKONMAZ

Günlük ihtiyacımız olan folik asidin neredeyse üçte ikisini karşılayan kuşkonmaz, ruhsal strese karşı koruyucu rol üstleniyor. Özellikle depresyon tedavisinde kullanılan kuşkonmazın yatıştırıcı özelliğiyle birlikte, bilişsel bozukluklar, ruhsal bozukluklara karşı da iyi geldiği kanıtlanan bulgular arasında yerini alıyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
1
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
﻿Yabancılar Türkiye'den ev almak için yarışa girdi. Vatandaşlar için ev almanın hayali bile hayal olurken onlar kapış kapış aldı. Zirvede bakın kim var
2
﻿Yabancılar Türkiye'den ev almak için yarışa girdi. Vatandaşlar için ev almanın hayali bile hayal olurken onlar kapış kapış aldı. Zirvede bakın kim var
﻿Yabancılar Türkiye'den ev almak için yarışa girdi. Vatandaşlar için ev almanın hayali bile hayal olurken onlar kapış kapış aldı. Zirvede bakın kim var
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Süleyman Soylu'yu kızdıracak karar. Yüksek Mahkeme 'keyfi' dedi, hepsini iptal etti
3
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Süleyman Soylu'yu kızdıracak karar. Yüksek Mahkeme 'keyfi' dedi, hepsini iptal etti
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Süleyman Soylu'yu kızdıracak karar. Yüksek Mahkeme 'keyfi' dedi, hepsini iptal etti
﻿YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
4
﻿YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
﻿YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
﻿Halk TV’de üst düzey ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu
5
﻿Halk TV’de üst düzey ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu
﻿Halk TV’de üst düzey ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
6
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
﻿Saygı Öztürk canlı yayında Sedat Peker açıklaması yaptı. Sedat Peker’in adamından anında karşı açıklama geldi
7
﻿Saygı Öztürk canlı yayında Sedat Peker açıklaması yaptı. Sedat Peker’in adamından anında karşı açıklama geldi
﻿Saygı Öztürk canlı yayında Sedat Peker açıklaması yaptı. Sedat Peker’in adamından anında karşı açıklama geldi
﻿Sosyal medyaya fotoğraf atmak kaç dakika sürüyor? Güvenlik görüntüleri incelendi
﻿Sosyal medyaya fotoğraf atmak kaç dakika sürüyor? Güvenlik görüntüleri incelendi
﻿Sosyal medyaya fotoğraf atmak kaç dakika sürüyor? Güvenlik görüntüleri incelendi
﻿Savaş uçaklarının neden Trabzon'a indiği belli oldu
﻿Savaş uçaklarının neden Trabzon'a indiği belli oldu
﻿Savaş uçaklarının neden Trabzon'a indiği belli oldu
﻿Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan açıklaması
﻿Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan açıklaması
﻿Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan açıklaması
﻿Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 43 işçi alacak
﻿Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 43 işçi alacak
﻿Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 43 işçi alacak
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.