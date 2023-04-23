Beslenmenize dikkat edin: Sağlıksız beslenme agresif prostat kanserine yol açıyor

İspanya'da 4 yıl süren araştırma deneyi beslenme alışkanlıkları ile ilgili gerçeği ortaya koydu. Araştırmanın sonuçları, sağlıksız beslenmenin agresif prostat kanserine yol açabileceğini anlaşıldı.

Beslenmenize dikkat edin: Sağlıksız beslenme agresif prostat kanserine yol açıyor

Yeni bir araştırmada, sağlıksız beslenmenin "agresif prostat kanseri" riskini artırabileceği tespit edildi.

4 YIL SÜREN ARAŞTIRMA

Hindustan Times'ın haberine göre, araştırmacılar, İspanya'da 1992-1996 yıllarında 15 bin 296 kişinin yemek yeme alışkanlıklarını inceledi.

Araştırmada, bu gözetim grubunda sağlıklı beslenme alışkanlıkları bulunmayan 609 kişide "agresif prostat kanseri" geliştiği görüldü.

SAĞLIKSIZ BESLENMEDEN KAÇININ

Araştırmacılardan Adela Castello-Pastor konuya dair açıklamasında, bulguların sağlıksız beslenme alışkanlıklarından kaçınmanın agresif prostat kanserini önlemek için en iyi beslenme stratejisi olabileceğini gösterdiğini kaydetti.

Castello-Pastor, sağlıklı beslenmenin diğer kronik hastalıkların gelişme riskini de azaltabileceğini vurguladı.

İŞLENMİŞ ET ÜRÜNLERİNE DİKKAT

Sağlıksız beslenme alışkanlığı, yüksek miktarda yağlı süt ürünleri, işlenmiş et ve et ürünleriyle tatlı ve tahıl ürünlerinin yanı sıra kalorili içecekleri tüketmek olarak biliniyor.

Öte yandan, araştırmada, sağlıklı beslenme alışkanlığının ise prostat kanser riskine bir etkisinin bulunmadığına da işaret edildi.

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