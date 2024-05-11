Beta Enerji üretimini artırmaya odaklandı

Yarım asırdır inovasyon çalışmalarına yatırım yaparak transformatör üreten Beta Enerji, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde 65 bin metrekarelik alanda yağlı ve kuru olmak üzere güç, dağıtım ve özel sargılı farklı tip güç ve gerilimlerde transformatör üretimini gerçekleştiriyor.

Beta Enerji, Adana’da basın mensuplarıyla bir araya gelecek yeni yatırımı ve gelecek hedeflerini paylaştı.

Şirket, 130 milyon dolarlık yeni fabrika yatırımı ile üretim alanını 165 bin metrekareye çıkardığını duyurdu. 2023'te yüzde 60 büyüme ile 90 milyon dolar ciro elde ettiklerini ifade eden Beta Enerji Genel Müdürü Ahmet Ünal, yeni fabrika ile 2026 sonunda cironun 310 milyon dolara çıkmasını hedeflediklerini de açıkladı.

Şu anda 400 çalışanı varken yeni yatırımın ardından istihdamını üçe çıkaracak Beta Enerji’nin planları arasında halka arzda var.

DÜNYA MARKASI OLMAYI AMAÇLIYOR

Elektrik-elektromekanik sektöründe ihtisaslaşmış bir yapıya sahip olduklarını dile getiren Beta Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Dağsuyu, yağlı ve kuru tip dağıtım transformatörü, güç transformatörü ve özel sargılı transformatör alanında uçtan uca üretim yetkinliğine sahip bir enerji ve teknoloji markası olduklarını ifade etti.

Enerji sektörünü hem yurt içinde hem de yurt dışında yakından takip ettiklerini anlatan Dağsuyu, bu yıl ve sonrası için planlanan yepyeni yatırımlarla şirketi sektörün öncüsü yapma hedefiyle çalışmalara devam ettiklerini ve dünya markası olmayı amaçladıklarını söyledi.

6 KITA 62 ÜLKEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİYOR

Şirketin Adana’daki fabrikanın yanı sıra Afrika’da Etiyopya’da transformatör üretim tesisi ve Uganda Kampala’da test laboratuvarı bulunuyor. 6 kıtada 62 ülkeye ihracat gerçekleştiren Beta Enerji’nin Avrupa merkezli lokasyonlarda ise Almanya ve Ukrayna’da yapılanmaları mevcut.

Beta Enerji Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Ünal, Dağsuyu Ailesi’nin ikinci nesli olan Hakkı Mert Dağsuyu ve Yusuf Cenk Dağsuyu'nun yönetimde aktif olarak yer almalarının ardından, kurumsal yönetim, kurum içi sürdürülebilirlik anlayışı ile iç ve dış pazarda sektörün öncü aktörlerinden biri haline geldiklerini de ifade etti.

YÜZDE 40 BÜYÜME HEDEFİ

Ünal, bu yıl için ihracatta başta Avrupa kıtası olmak üzere döviz bazlı olarak yüzde 40’lara yakın bir büyüme hedefleri olduğunu vurguladı. Konvansiyonel enerji kaynaklarından alternatif enerji kaynaklarına geçişle birlikte enerji sektöründeki gelişmelerin önemli fırsatlar sunduğunu da ifade eden Ünal, bunu değerlendirerek yeni pazarlara açılmak ve ürün portföyünü genişletmek önemli planlar arasında olduğunu söyledi.

GES İLE KENDİ ENERJİSİNİ KENDİ ÜRETİYOR

2017 yılında bölgede dördüncü, kendi sektöründe ise ilk Ar-Ge merkezini hayata geçirdiklerini belirten Ünal, yaptıkları çalışmaları anlattı. Yeşil enerji kapsamında uzun yıllardır GES çatı sistemleri ile kendi enerjisini kendi üreten bir şirket olduklarını belirten Ünal, kurumsal karbon ayak izi (ISO 14064-1) standardı çerçevesinde, 2022 yılına ait karbon ayak izi raporlamasını tamamlayarak Almanya merkezli doğrulayıcı kuruluş (DAKKS) tarafından akrediteli olarak doğrulamasını yapan sektördeki ilk firma olduklarını dile getirdi.

Ürünlerini üç boyutlu teknolojilere taşıdıklarını ve bu alanda ilk sanal gerçeklik teknoloji kullanımına imza attıklarını dile getiren Ünal, şirket olarak uçtan uca enerji üretimini gerçekleştirmek amacıyla yüksek gerilim anahtarlama ürünlerine yapılan yatırımlarla birlikte transformatörden elektrikli araç şarj istasyonlarına kadar ürün gamını genişlettiklerini anlattı.

TRANSFORMATÖR İHTİYACI GİTGİDE BÜYÜYOR

Dağıtım transformatörlerinde yüzde 35'lik bir pazar payına sahip olduklarını belirten Ünal, yeni fabrika yatırımının tamamlanması ve kapasite artışı ile birlikte pazardan daha fazla pay almayı hedeflerini söyledi.

Türkiye’deki transformatör pazar büyüklüğünün 2024 yılı itibarıyla 2 milyar doların üzerinde olduğunun tahmin edildiğini anlatan Ünal, talep artışının 2030’a kadar büyüyeceğini ve 2030-2050 yılları arasında daha makul bir hızla olsa da büyümeye devam edeceğini söyledi.

Transformatörün, enerjiyi dönüştürmede ve iletimde bir alternatifi olmadığını da dile getiren Ünal, dolayısıyla enerjiye olan talep arttıkça transformatöre olan ihtiyacında süreceğini belirtti.

Türkiye’nin enerji sektöründe stratejik bir konuma sahip ve bölgesel enerji piyasasının da önemli bir aktörü olduğunu belirten Ünal, enerji talebindeki yükselişin, yenilenebilir enerji projelerinin, elektrikli araçların yaşama entegrasyonu ve altyapı yatırımlarının önemini arttığına dikkat çekti.

YENİ TESİSTE ÇALIŞANLARA SOSYAL ALAN AYIRDI

Ürün yelpazesi ve çalışan sayısındaki artış nedeniyle Avrupa’nın en büyük enerji ve teknoloji kampüsü için çalışmalara başladıklarını belirten Ünal, 120 bin metrekare büyüklüğü sahip tesisin toplam yatırım tutarının yaklaşık 130 milyon dolar olduğunu belirtti.

Ünal, yeni kampüsün 20 bin metrekaresini de çalışan mutluluğuna odaklanan sosyal alanlara ayırdıklarını belirtti.

Ünal, bu yeni yatırımın başka bir özelliğinin de tüm üretim başlıklarının tek çatı altında toplanması olduğunu ve ‘sürdürülebilir insan kaynağı’ modeli ile çalışmalarına devam edeceğini de açıkladı. Bunun yanında Ünal, Çukurova Üniversitesi başta olmak üzere bölge üniversitelerini de içerisine dahil ettiği Beta Akademi programını da duyurduklarını söyledi.

ŞARJ İSTASYONU DA ÜRETİYOR

Elektrikli araç şarj istasyonu markası Voltgo yatırımları hakkında da bilgi veren Ünal, yazılım ve donanım süreçlerinin tamamını kendi mühendisleri ile gerçekleştirdiklerini ifade etti.

EPDK lisansına sahip elektrikli şarj istasyonu markası olduklarını da belirten Ünal, bireysel ve kurumsal kullanımlar için DC, AC ve WallBox tipi şarj üniteleri ürettiklerini, şarj istasyonu işletme lisansına ve haklarına da sahip olduklarını anlattı.