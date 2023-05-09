Beton mikseri böyle devrildi! O anlar kamerada…

İstanbul Sultanbeyli’de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybederek virajı alamadığı beton mikseri devrildi. Beton mikseri şoförü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamarasına yansıdı.

Beton mikseri böyle devrildi! O anlar kamerada…

Kaza, saat 11.30 sıralarında Sultanbeyli Orhangazi Mahallesi Molla Gürani Sokak ile Esra Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre; Emre Ç. kullandığı 34 FZS 965 plakalı beton mikserinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayan beton mikseri yola devrildi. Kazada beton mikserinin şoförü Emre Ç. yaralanırken, mikserdeki beton harçları yola döküldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Emre Ç'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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HIZINI ALAMAYARAK DEVRİLDİ

Görgü tanığı İsmail Keleş, "Şantiyeden çıkarken, kavşaktaki mikser hızını alamayarak devrildi. Yaralının çeşitli yerlerinde kırıklar vardı sanırım. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mikser beton dolu olduğu için ağırlık basarak devrildi" dedi.

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(Kaynak: DHA)

(Kaynak: DHA)

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