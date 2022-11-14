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  • Beyaz balina denize düşen cep telefonunu sahibine geri teslim etti

Beyaz balina denize düşen cep telefonunu sahibine geri teslim etti

Norveç'te yaşanan şaka gibi olayda bir beyaz balina, denize düşen i cep telefonunu suyun altında yakalayarak sahibine teslim etti.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 20:01
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Beyaz balina denize düşen cep telefonunu sahibine geri teslim etti

Beyaz balina denize düşen cep telefonunu sahibine geri teslim etti
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Beyaz balinaların zekası hem de insanlarla etkileşimi açısından sizi şaşırtabilir.

Norveç açıklarında bir kişi, yanlışlıkla cep telefonunu denize düşürüyor.

Beyaz balina, telefonun ardından deniz dalıyor ve onu yakalayarak yeniden yüzeye çıkarıyor ve sahibine teslim ediyor.

Telefon çalışmaya devam ediyor mu bilinmezken buradaki odak nokta telefonun çalışmasından ziyade balinanın muhteşem hareketi.

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amed
13.11.2022 22:31
aferin. memet faraş sana kurban olsun  
 
AYHAN KOÇAK
13.11.2022 20:28
DÜŞEN TELEFON SİYAH RENKLİ. BALİNANIN GETİRDİĞİ TELEFON İSE BEYAZ ÇERÇEVELİ FARKLI BİR TELEFON. BENCE MİZANSEN BİR VİDEO ÇEKİMİ...  
 
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