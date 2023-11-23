Beyaz eşya mağazasının vitrininden TV izleyen çocuklara mağaza

Geçtiğimiz günlerde Konya Ereğli'de bir beyaz eşya mağazasının vitrininden TV izleyen çocukların videosu gündem oldu. Mağaza sahibi çocuklara televizyon hediye etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Beyaz eşya mağazasının vitrininden TV izleyen çocuklara mağaza

Geçtiğimiz günlerde Konya Ereğli'de bir beyaz eşya mağazasının vitrininden TV izleyen çocukların videosu gündem oldu. Mağaza sahibi çocuklara televizyon hediye etti.

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