Beyaz eşya satışları dibe çakıldı. Erdoğan “Biz geldiğimizde evlerde buzdolabı yoktu” demişti

Türkiye Beyaz eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), kasım ayı verilerini yayımladı. Buna göre, dört ana ürün grubunda Kasım ayı üretimi yüzde 1 daralarak 2 milyon 629 bin 20 olarak gerçekleşti. Söz konusu miktar Kasım 2021’de 2 milyon 647 bin 297 düzeyindeydi.

Kasım 2021’de 589 bin 903 olan iç satış miktarı, bu Kasım’da yüzde 14’lük artışla 657 bin 53 olarak kaydedildi. Ocak –Kasım dönemi de yüzde 3’lük artışla 6 milyon 818 bin 241 olarak izlendi. Yıllık ihracat miktarı yüzde artışla 1 milyon 913 bin 865 olurken, Ocak-Kasım ihracatı da yüzde 2’lik artışla 20 milyon 425 bin 910 olarak gerçekleşti.

BEYAZ EŞYADA SATIŞLAR DARALDI

Altı ana ürün grubunda üretim hem yıllık hem de aylık olarak yüzde 3 daralırken, iç satışlar kasımda yüzde 19 arttı. Ocak-kasım döneminde ise yüzde 2 daralarak 7 milyon 760 bin 402 olarak gerçekleşti.

Verileri değerlendiren TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Can Dinçer, kasım ayında 6 ana üründe iç satışlarımız geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 oranında arttığını hatırlatarak, üretimin geçen yıllara göre yaşanan ciddi daralmanın küresel çapta artan enflasyon ve girdi maliyetleri kaynaklı olarak daralma yaşandığını belirtti.

İhracatın yüzde 60’tan fazlasının yapıldığı Avrupa’da savaşın devam ettiğini, yüksek enflasyona bağlı talep düşüşü, küresel ölçekte enerji fiyatları ve tedarik ile ilgili sıkıntıların sürdüğünü dile getiren Dinçer, “Temkinli bir iyimserlikle, 2023 yılını da devletimizin de sağlayacağı destek ve teşviklerle küresel rekabetteki yerimizi güçlendirerek iyi şekilde geçireceğimize inanıyorum” dedi.

ERDOĞAN: BİZ GELDİĞİMİZDE BUZDOLABI YOKTU

Erdoğan 17 Mart 2022'de partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısındaki konuşmasında “Milletimiz hem elindekilerin kıymetini biliyor hem oynanan oyunu görüyor. Biz iktidara geldiğimiz zaman paletli ambulansı bırakın, normal ambulans yoktu” dedi.

Erdoğan bazı konuşmalarında da AKP iktidarından önce MR cihazı, buzdolabı ve fırın da olmadığını savunup şunları söylemişti:

Biz gelmeden önce MR mı vardı, biz gelmeden önce tomografi mi vardı. Ambulansları köpekler çekiyordu, 15 sene önce evlerde fırın mı vardı? Biz gelmeden önce, Türkiye'de 15 sene önce, acaba evlerde buzdolabı mı bulunuyordu, bizden önce cenaze yıkayacak imam yoktu, apartmanların bodrum katlarında namaz kılıyorduk, cami yoktu.