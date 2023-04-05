5 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Beyaz Saray Trump'ın hakim karşısına çıkmasına sessiz kaldı

Beyaz Saray Trump'ın hakim karşısına çıkmasına sessiz kaldı

Beyaz Saray, Trump'ın hakim karşısına çıkması konusundaki ısrarlı soruları yanıtsız bıraktı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 13:56
Takip Et

Beyaz Saray Trump'ın hakim karşısına çıkmasına sessiz kaldı

Beyaz Saray Trump'ın hakim karşısına çıkmasına sessiz kaldı
+
Aa
-

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın toplantıyla aynı saatlerde New York bölge mahkemesinde hakim karşısına çıkmasıyla ilgili soruları yanıtsız bırakan Jean-Pierre, Beyaz Saray'ın halihazırda devam eden bir ceza davasına ilişkin yorum yapmayacağını yineledi.

Jean-Pierre'e, 6 Ocak Kongre baskını olaylarına ilişkin yasal süreçler devam ederken Başkan Joe Biden'ın birçok kez konuya ilişkin konuştuğunu ancak Amerikan tarihinde ilk kez eski bir başkana suçlama yöneltilmesine ilişkin yorum yapmamalarının nedeni soruldu.

Kongre baskınının "Amerikan demokrasisine bir saldırı" ve "farklı bir an" olduğunu savunan Jean-Pierre, bu süreçte güvenlik görevlileri dahil insanların öldüğünü ve Biden'ın demokrasi söz konusu olduğunda sözünü esirgemediği değerlendirmesinde bulundu.

Jean-Pierre ile gazeteciler arasında zaman zaman tansiyon yükselse de Beyaz Saray, Trump'a suçlama yöneltilmesiyle ilgili sessizliğini korudu.

Sözcü Jean-Pierre, "Bu, Başkan Biden'ın odaklandığı şey değil." ifadesini kullandı.

New York'ta oluşabilecek gösteriler için ise Jean-Pierre, hazırlıklı olduklarını söyledi.

ABD'Lİ GAZETECİNİN RUSYA'DA TUTUKLANMASI

Jean-Pierre, The Wall Street Journal gazetesinin Moskova bürosunda muhabir olarak çalışan ve Rusya tarafından casuslukla suçlanarak tutuklanan Evan Gerşkoviç ile ilgili "Evan hiçbir zaman casusluk yapmadı. Hiçbir zaman ABD hükümeti için çalışmadı." dedi.

Hadiseye Biden'ın önem verdiğini aktaran Jean-Pierre, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştüğünü bildirdi.

Blinken'ın görüşmede, gazetecinin tutuklanmasının kabul edilemez olduğunu aktardığını kaydeden Jean-Pierre, bir diğer tutuklu ABD vatandaşı Paul Whelan'ın serbest bırakılması konusunu gündeme getirdiğini söyledi.

Jean-Pierre, Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışında tutuklu Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılması için farklı kurumlarla işbirliği içinde çalıştığının altını çizdi.

OPEC+ ülkelerinin üretim kesintisi kararı

Beyaz Saray Sözcüsü, OPEC+ grubu üyesi ülkelerin üretim kesintisi kararının yakıt fiyatlarına etkisiyle ilgili endişeli olup olmadıklarına ilişkin ise, "Analistler geçen yıl fiyatların artacağını söylediler ama bu olmadı. Aslında benzin fiyatları geçen yaz zirvedeyken 50 dolar düştü. Bunun çoğu, bu Başkan'ın aldığı önlemlerden kaynaklanıyor." şeklinde konuştu.

Jean-Pierre, Biden'ın, enerji piyasalarını güvence altına almak, ekonomik büyümeyi desteklemek ve Amerikan tüketicisi için fiyatları tekrar düşürmek adına tüm üreticiler ve tüketicilerle birlikte çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Stratejik petrol rezervlerinin yeniden kullanılması gibi olasılıklarla ilgili ise Jean-Pierre, herhangi konuya ilişkin herhangi bir varsayımda bulunmayacağını belirtti.

Jean-Pierre, Biden'ın Amerikalıların enerji bağımsızlığını güvence altına almaya odaklandığını ve bu yönde adımlar attığını ifade etti.

CASUS BALONUN TOPLADIĞI İSTİHBARATI ÇİN'E İLETTİĞİ İDDİASI

Jean-Pierre, ABD'nin 4 Şubat'ta hava sahasında düşürdüğü Çin'e ait "casus balon"un ABD'deki bazı hassas askeri tesislerden topladığı istihbaratı, Pekin'e anlık iletebildiği iddiasını doğrulamadı.

Sözcü, casus balonun hassas bilgilere erişmemesi için önceden önlem aldıklarını ve konuya ilişkin incelemelerin devam ettiğini bildirdi. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
1
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
2
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı
3
﻿Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı
﻿Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
4
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
5
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
6
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿TOGG'un motorlu taşıtlar vergisi belli oldu. Merakla bekleniyordu. Hayal kuranların hayali yıkıldı
7
﻿TOGG'un motorlu taşıtlar vergisi belli oldu. Merakla bekleniyordu. Hayal kuranların hayali yıkıldı
﻿TOGG'un motorlu taşıtlar vergisi belli oldu. Merakla bekleniyordu. Hayal kuranların hayali yıkıldı
﻿Galatasaray transfere yöneldi. Yönetim'in gözü iki yıldızda
﻿Galatasaray transfere yöneldi. Yönetim'in gözü iki yıldızda
﻿Galatasaray transfere yöneldi. Yönetim'in gözü iki yıldızda
﻿İstanbul’da baraj suyuna kimyasal atık karıştı! Bakanlık inceleme başlattı…
﻿İstanbul’da baraj suyuna kimyasal atık karıştı! Bakanlık inceleme başlattı…
﻿İstanbul’da baraj suyuna kimyasal atık karıştı! Bakanlık inceleme başlattı…
﻿Fransa'da hükümetle sendikalar emeklilik konusunda anlaşamadı
﻿Fransa'da hükümetle sendikalar emeklilik konusunda anlaşamadı
﻿Fransa'da hükümetle sendikalar emeklilik konusunda anlaşamadı
﻿Bakan Çavuşoğlu: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını lanetliyoruz
﻿Bakan Çavuşoğlu: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını lanetliyoruz
﻿Bakan Çavuşoğlu: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını lanetliyoruz
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.