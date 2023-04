Trump hakkındaki iddianame kamuoyu ile paylaşıldı

Yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıkan ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, hakkındaki 34 suçlamanın tümünü reddetti. Elleri kelepçesiz şekilde mahkeme salonuna getirilen Trump, yaklaşık 1 saat süren duruşmanın ardından mahkeme salonunda ayrıldı.

Trump, hakkındaki iddianamede 34 kez evrakta sahtecilik yapmakla suçlandı. İddianamede ayrıca, Trump’ın 2016 seçimlerine müdahale ettiği ve işlediği suçları gizlediği, Başkan adaylığı döneminde aleyhindeki olumsuz bilgileri engellemeye çalıştığı ve 2 kadına sessiz kalmaları için 280 bin dolar verdiği iddiaları yer aldı. Trump aleyhindeki tüm suçlamaların Trump Organization tarafından tutulan kayıtlarla ilgili olduğu görüldü.

Trump aleyhindeki suçlamaların tümü New York'taki en düşük ağır suç kategorisi olan E sınıfında yer alıyor. Her suç için en fazla 4 yıl hapis cezası verilebilir. Ticari kayıt evraklarında sahtecilik yapmak genellikle kabahat olarak sayılıyor. Manhattan Bölge Savcılığı, suçun başka bir suçu gizlemek veya işlemek için işlendiğini iddia ederek Trump hakkındaki suçlamayı artırıyor.



Trump, Florida’da açıklama yapacak

Trump, mahkemenin ardından gazetecilerin sorularına yanıt vermeden La Guardia Havaalanı’na doğru yola çıktı. Trump’ın TSİ 03.00’de Florida’da açıklamalarda bulunması bekleniyor.



"Bunlar, New York eyaletinde ağır suçlar”

Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg mahkeme sonrası düzenlediği basın toplantısında ise, "New York eyalet yasalarına göre, dolandırmak amacıyla ve başka bir suçu gizlemek amacıyla ticari kayıtlarda tahrifat yapmak ağır bir suçtur. Bu davanın konusu da tam olarak budur. Diğer suçları örtbas etmek için 34 yanlış beyanda bulunulmuştur. Bunlar New York eyaletinde ağır suçlardır. Kim olursanız olun ciddi suç teşkil eden davranışları normalleştiremeyiz" ifadelerini kullanarak, Trump'ın ticari kayıtlarda defalarca yanlış beyanda bulunduğunu ve başkalarının da yanlış beyanda bulunmasına neden olduğunu söyledi.



Trump'ın 2016'da yasal hizmetler için Michael Cohen'e ödeme yaptığını iddia ettiğini aktaran Bragg, "Bu kesinlikle doğru değil" ifadelerini kullandı. Bragg, Trump'ın 2016 seçimleriyle ilgili suçlarını örtbas etmek için bu ödemeyi yaptığını belirtti. Bragg, “Ödemelerin, Bay Cohen'in Stormy Daniels'a yaptığı ödemelerin bir geri ödemesi olduğunu basitçe söyleyemezdi. Bu suçu kabul etmek olurdu. Bunun yerine Bay Trump, önceki yıl işlenen fiili suçları örtbas etmek için 2017'de Bay Cohen'e hayali hukuk hizmetleri için ödeme yaptığını söyledi" dedi.



Trump’a konuşma yasağı getirilmedi

Mahkeme, Trump hakkında konuşma yasağı getirmezken, Savcılar ise söz konusu karardan endişe ettiklerini ifade etti. Savcılar, Trump'ın beysbol sopasıyla fotoğrafının yer aldığı bir makaleyi paylaşmasına atıfta bulunarak, "sorumsuzca" sosyal medya paylaşımlarıyla şehri, adalet sistemini, mahkemeleri ve bölge savcılığını tehdit ettiğini belirtti.



"Bu ülkede hukukun üstünlüğü öldü"

Trump’ın avukatlarından Todd Blanche yaptığı açıklamada, yargıcın sadece Trump'tan değil davaya dahil olan herkesten şiddeti teşvik edecek bir dil kullanmamasını istediğini söyledi. Trump'ın bir başka avukatı olan Joe Tacopina, iddianamenin açılmasının "bu ülkede hukukun üstünlüğünün öldüğünü" gösterdiğini ifade etti. Tacopina, "Kimse hukukun üstünde olmadığı gibi, altında da değil. Bu adamın adı Donald J. Trump olmasaydı, bugün burada olmazdık” dedi.

Trump hakkındaki davada bir sonraki duruşma New York’ta 4 Aralık’ta yapılacak.