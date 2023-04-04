ABD siyasi tarihinde bir ilk. Eski Başkan Donald Trump mahkemeye teslim oldu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yöneltilen suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkacak ilk eski başkan olacak. 2024 seçimleri için de aday olan Trump, 2016 yılında porno yıldızı Stormy Daniels'a cinsel ilişki sonrası sessizlik için ödeme yapma iddiasıyla cezai suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.

Bugün Manhattan mahkemesine gidip teslim olan Trump, sabıka fotoğrafı ve parmak izi gibi rutin işlemlerden geçirilecek. Ancak kelepçelenmesi beklenmiyor ve gizli servis korumasına sahip olacak. Serbest bırakılması aynı gün içerisinde gerçekleşecek ve ardından geniş katılımlı bir gösteri düzenlemesi için sürekli ikamet ettiği Florida'ya dönmesi bekleniyor.

Manhattan Ceza Mahkemesi binası, Donald Trump'ın bugün hakim karşısına çıkacağı duruşma öncesinde basın mensuplarıyla dolup taştı. Polis, mahkeme bölgesini demir bariyerlerle çevreleyerek etrafta geniş güvenlik önlemleri aldı ve mahkeme bölgesindeki sokak ve caddeler de trafiğe kapatıldı.

Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg, Trump'a yönelik soruşturmayı yürüttüğü için sabah saatlerinde mahkeme binasına geldi. ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Milletvekili George Santos da mahkeme binasına girdi.

Trump karşıtı ve destekçisi küçük gruplar da sabah saatlerinden itibaren kendileri için ayrılmış parkta polis bariyerleriyle birlikte yerlerini aldı.

Euronews'in haberine göre, Donald Trump'ın avukatları, müvekkillerinin mahkemede fotoğraf ve görüntü yayınının yasaklanmasını talep etti. Yargıç Juan Merchan, mahkeme başlamadan önce, sadece beş foto muhabirinin birkaç dakika fotoğraf çekmelerine izin vererek duruşma salonuna almaya karar verdi. Kameraların sadece binanın koridorlarına girmesine izin verildi. Savcı Alvin Bragg, duruşmadan sonra bir basın toplantısı düzenleyerek gelişmeleri kamuoyuna aktaracak.

Eski başkan Donald Trump, teslim olmak üzere Florida'dan New York'a doğru yola çıktı ve sonrasında kendi ismini taşıyan iş merkezi Trump Tower'daki konutuna yerleşti. ABD medyası, Trump'ın özel uçakla New York'a varışını ve burada karşılanmasını canlı yayınla takip etti. Trump, uzun bir polis konvoyu eşliğinde mahkeme salonuna götürülecek. ABD basını, Trump'ın süreci seçimler öncesi medyatik bir gösteriye dönüştürerek avantaj sağlamaya çalışacağı yorumlarını yapmaktadır

ESKİ BAŞKAN TRUMP'A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Stormy Daniels adlı kadına sessiz kalması için ödeme yapıldığı iddiaları nedeniyle suçlamalarla karşı karşıya. Daniels, 2006 yılında Trump'la yaşadığı cinsel ilişkiyi açıklamıştı. Trump, bu iddiaları yalanlamış ve suçlamaları siyasi bir komplonun bir parçası olarak nitelendirmişti.

New York'taki büyük jüri, Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık ödemeyle ilgili kanıtları dinledikten sonra Trump'a, toplam 34 suçlama yönelterek tutuksuz yargılanma kararı vermişti. Suçlamalar arasında evrakta sahtecilik ve yalan beyan gibi suçlar da bulunuyor.

Ancak Trump'a yönelik suçlamaların detayları kamuoyuna ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. New York'taki dava, Trump'ın yüz yüze kaldığı çeşitli davalardan sadece biri. Georgia'da bir savcı, Trump'ın yenilgiye uğradığı eyalette 2020 seçim sonuçlarını tersine çevirme çabalarına dair iddiaları soruşturuyor. ABD Adalet Bakanlığı ise hem Trump'ın 2020 seçimlerindeki eylemlerini hem de 2021'de Beyaz Saray'dan ayrılırken gizli belgeleri saklamasını soruşturuyor.

Trump, 2017-2021 yılları arasında ABD Başkanı olarak görev yapmıştı.