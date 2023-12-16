Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Kaynak: İHA
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail temaslarının ardından ziyaret ettiği Batı Şeria’da Filistin Devlet Başkanı Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, bu saldırılarda en büyük desteği veren ABD’nin üst düzey yetkilileri bölgeyi ziyaret etmeye devam ediyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail temaslarının ardından Batı Şeria’yı ziyaret etti. Sullivan, Ramallah şehrinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

Beyaz Saray tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Sullivan, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde hayatını kaybeden siviller için derin üzüntü duyduğunu Abbas’a iletti” denildi.

“Sullivan, Filistinli siviller için insani yardım akışını artırmaya yönelik ABD’nin çabalarını ele aldı” ifadelerinin yer aldığı açıklamada, “Sivillerin korunmasının öneminin vurgulandığı” aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, “Başkan Abbas ve Sullivan, terörizm ve kışkırtmaya karşı devam eden eylemlerin yanı sıra Filistinlilere yönelik aşırılık yanlısı yerleşimci şiddetine karşı alınan son tedbirler de dahil olmak üzere Batı Şeria'da istikrarı destekleme çabalarını ele aldılar” ifadeleri yer aldı.

Sullivan’ın görüşmede, Biden'ın daha barışçıl, entegre ve refah bir Orta Doğu bölgesi ve nihayetinde İsrailliler ile Filistinliler için eşit ölçüde adalet, özgürlük ve rütbe sağlayan iki devletli çözüme giden yol konusunda uzun süredir devam eden vizyonunu bir kez daha vurguladığı belirtildi.

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