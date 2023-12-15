Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama. Türkiye'ye F-16 satışına destek

Düzenleme: Kaynak: AA
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama. Türkiye'ye F-16 satışına destek
Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki görüşmede, Gazze'deki savaşın ele alındığını ve Biden'ın, Türkiye ile Yunanistan arasındaki yakınlaşmaya olan desteğini dile getirdiğini belirtti.

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre iki lider, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'deki son durumu ele aldı ve bölgeye insani yardımın artırılması ile Gazze'deki sivillerin korunmasının önemi konusunda mutabık kaldı.

Biden, İsrail'e olan desteğini de yineledi.

Görüşmede ayrıca NATO İttifakı’nın güçlü olmasının önemine vurgu yapılırken Biden, İsveç'in ivedi şekilde ittifaka katılması konusundaki beklentisini paylaştı.

Açıklamada, "Başkan Biden, Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemdeki yapıcı adımlara olan desteğini dile getirdi." ifadelerine de yer verildi.

TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞINA DESTEK

Öte yandan Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Erdoğan ile Biden arasındaki telefon görüşmesini değerlendirdi.

Kirby, iki liderin görüşmesinde, Gazze'deki son durumu ve İsrail-Filistin meselesini ele aldıklarını, ayrıca İsveç'in NATO üyelik sürecini de konuştuklarını belirtti.

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin de yorum yapan Kirby, "(Türkiye'ye yönelik) F-16'ların modernizasyonu programını desteklemeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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