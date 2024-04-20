Beyaz Saray'dan İsrail'in İran'a yönelik saldırı haberlerine 'yorum yok'

Kaynak: AA
Beyaz Saray'dan İsrail'in İran'a yönelik saldırı haberlerine 'yorum yok'
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail'in İran'a yönelik misilleme saldırısına ilişkin, "Şu anda bu haberlere ilişkin bir yorumumuz yok" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük düzenlediği basın toplantısında İsrail'in İran'a yönelik misilleme saldırısını ve Orta Doğu'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Jean-Pierre, "Orta Doğu'daki son gelişmelere ilişkin sorularınız olduğunu biliyorum ancak şu anda bu haberlere ilişkin bir yorumumuz yok." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da konuyla ilgili gündüz bir yorum yapmadığını ancak olayı takip ettiklerini belirten Jean-Pierre, Orta Doğu'da tansiyonun yükselmesini istemediklerini vurguladı.

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