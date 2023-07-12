Rusya’dan Batı’ya Ukrayna uyarısı: Çok tehlikeli bir hata olur

G7 ülkelerinin bugün Ukrayna’ya uzun süreli bir güvenlik garantisi vereceğini duyurması bekleniyor. Kremlin'den ise Batı’nın Ukrayna’ya güvenlik garantisi vermesinin 'çok yanlış ve tehlikeli olacağı' uyarısı geldi.

Rusya’dan Batı’ya Ukrayna uyarısı: Çok tehlikeli bir hata olur

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, G7 ülkelerinin Ukrayna için açıklamaları beklenen güvenlik garantilerinin ‘Rusya’nın güvenliğine zarar verecekleri, bu nedenle de negatif sonuçlar doğuracakları’ konusunda uyardı.

Kremlin Sözcüsü, “Ukrayna’ya güvenlik garantileri verilmesi Avrupa’yı yıllar boyunca çok daha tehlikeli bir yer haline getirir” diye ekledi. Peskov ayrıca, “G7 ülkelerinde böyle bir adımın doğuracağı sonuçları anlayan siyasetçiler var, umarız onlara kulak verirler” ifadelerini kullandı.

peskov.jpgG7 ülkelerinin bugün Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savunmasını güçlendirmesi ve gelecekteki saldırganlığını caydırması için "uzun vadeli güvenlik güvencelerinin önünü açacak uluslararası bir çerçeveyi duyurması" bekleniyor. Spesifik güvenlik yardımı ve güvencelerinin ülkeden ülkeye değişiklik göstermesi beklenmekte. ABD Başkan Joe Biden, ABD'nin İsrail'e desteğini olası bir model olarak kullanmaktan bahsetmişti.

“KISA VADEDE ÇOK AMA ÇOK NEGATİF SONUÇLARI OLUR”

Kremlin Sözcüsü Peskov ise “Bunun son derece hatalı ve çok tehlikeli bir karar olacağını düşünüyoruz. Zira Ukrayna’ya nasıl bir güvenlik garantisi verirlerse versinler bu ülkeler fiilen güvenliğin bölünmezliği prensibini gözardı etmiş olacaklar. Yani Rusya Federasyonu’nun güvenliğini bozacaklar. Bunu yapamazlar. Yaparlarsa da bunun orta ve uzun vadede, hatta kısa vadede çok ama çok negatif sonuçları olur" diye sürdürdü. Peskov, gazetecilerin soruları üzerine, NATO Vilnius Zirvesi'nin birinci gününde kabul edilen bildiride Rusya-Çin ortaklığının derinleşmesinin İttifak'ın hedef ve çıkarlarına aykırı olduğunun belirtilmesine tepki gösterdi. Rusya-Çin işbirliğinin üçüncü ülkeleri ve ittifakları hedef almadığının altını çizen Peskov, NATO'nun ise "istikrarsızlık ve saldırganlık getiren bir saldırı ittifakı" olduğunu söyledi.

“UKRAYNA'YA MİSKET BOMBASI VERİLMESİ BİZİ KARŞI ÖNLEM ALMAYA ZORLAR”

ABD'nin Kiev'e misket bombaları gönderme kararını da değerlendiren Peskov, bunun gerçekleşmesi halinde durumun değişeceğini ve Rusya'nın karşı önlemler almak zorunda kalacağını vurguladı.

Kremlin Sözcüsü, "Bu tür mühimmatın olası kullanımı durumu değiştirir ve elbette Rusya'yı birtakım karşı önlemler almaya zorlar. Ne tür karşı önlemler mi? Bu, yalnızca Savunma Bakanlığı'nın yetkisinde" dedi.

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