Beyin ölümü gerçekleşen hasta 3 kişiye hayat oldu

Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya nakledildi.

KAYNAK: AA
Beyin ölümü gerçekleşen hasta 3 kişiye hayat oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışladığı organların 3 hastaya nakledildiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Giresun'da hipertansiyon sonucu gelişen kafa içi kanama nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki hasta, bağışlamış olduğu organlarıyla, nakil bekleyen 3 kişiye yeni bir yaşam armağan etti. Yakınlarının da onayıyla donörden alınan karaciğer ve böbrekler, eş zamanlı olarak Ankara, Sivas ve Samsun'da nakil bekleyen üç ayrı hastaya nakledildi."

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