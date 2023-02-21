22 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Beylikdüzü'nde kafe çıkışı silahlı saldırı kamerada

Beylikdüzü'nde kafe çıkışı silahlı saldırı kamerada

Beylikdüzü'nde yakınlarıyla bir kafeden çıkan S.A. kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 23:39
Takip Et

Beylikdüzü'nde kafe çıkışı silahlı saldırı kamerada

Beylikdüzü'nde kafe çıkışı silahlı saldırı kamerada
+
Aa
-

(DHA) - Olay, saat 20.40 sıralarında Barış Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir kafenin önünde yaşandı. İddia göre S.A., 3 arkadaşı ile birlikte kafeden çıktı ve otomobiline doğru yöneldi.

O sırda kimliği belirsiz 2 kişi, arkasından tabancayla ateş açtı.

Saldırganlar koşarak olay yerinden ayrılırken S.A., bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından S.A., ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için başlattı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
1
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
2
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
3
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
4
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
5
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
6
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
7
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
﻿THY Fransa'da tur kapısını araladı. Rakibine set vermedi
﻿THY Fransa'da tur kapısını araladı. Rakibine set vermedi
﻿THY Fransa'da tur kapısını araladı. Rakibine set vermedi
﻿Beylikdüzü'nde kafe çıkışı silahlı saldırı kamerada
﻿Beylikdüzü'nde kafe çıkışı silahlı saldırı kamerada
﻿Beylikdüzü'nde kafe çıkışı silahlı saldırı kamerada
﻿Elazığ’da deprem sonrası fay hattındaki kırıklar görüntülendi
﻿Elazığ’da deprem sonrası fay hattındaki kırıklar görüntülendi
﻿Elazığ’da deprem sonrası fay hattındaki kırıklar görüntülendi
﻿Süper Lig'e UEFA'dan kötü haber. Öz sermaye sıralaması açıklandı
﻿Süper Lig'e UEFA'dan kötü haber. Öz sermaye sıralaması açıklandı
﻿Süper Lig'e UEFA'dan kötü haber. Öz sermaye sıralaması açıklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.