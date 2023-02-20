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Beylikdüzü Polis Karakolu’nda taciz skandalı

Beylikdüzü’nde bir karakolda görev yapan komiser T.K. aynı merkezde görev yapan iş arkadaşı R.O’yu uzun süredir taciz ettiği anlaşılınca açığa alındı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 15:18
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Beylikdüzü'nde karakolda iş arkadaşını taciz eden amir açığa alındı

Beylikdüzü Polis Karakolu’nda taciz skandalı
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Polemik Haber'den aktarılan bilgiye göre, Beylikdüzü'nde bir polis karakolunda yaşanan olayda R. O. yaşadıklarını İlçe Emniyet Müdürü'ne anlatınca gerçek ortaya çıktı. Beylikdüzü Şehit Orhan Şahin Polis Merkezi Amirliği'ne eylül ayında amir olarak atanan T. K., aynı karakolda görev yapan kadın meslektaşı R. O.'ya cisel istismar şüphelisi olduğu gerekçesiyle açığa alındı.

Türlü bahanelerle R. O.’yu odasına çağırıp 'Sana aşık oldum ben seni çok seviyorum' diyen T. K., kadın memura çalıştığı süre boyunca odasına çağırarak kapıyı kilitlediği, pencereleri ise kapatıp, 'Sana bir ev tutayım beraber sevgili olarak yaşayalım' diye konuştuğu öne sürüldü. T. K.'yi kesin bir dille uyaran R. O., 'Siz evlisiniz böyle bir şey olmaz!' dediğini ancak T.K.'nin uyarıları dikkate almayarak kadın memura baskı ve tacizlerine devam etmesi üzerine olayı İlçe Emniyet Müdürü'ne anlatan R. O. şikayette bulundu.

Olay 02.02.2023 günü ortaya çıkınca taciz şüphelisi komiser T. K. açığa alındı.

 

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