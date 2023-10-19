Beyni fişek gibi yapan besinler belli oldu. Uzmanlar açıkladı

Zihin sağlığı için önemli besin listesi ortaya çıktı. Tüm detaylar haberimizde…

KAYNAK: Haber Merkezi
Beyni fişek gibi yapan besinler belli oldu. Uzmanlar açıkladı

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanlar için zihin sağlığı önemini korumaya devam ediyor. Parlak bir hafıza için zihin sağlığı önemini sürdürüyor. Uzmanlardan dikkat çeken çıkışlar gelmeye devam ediyor.

Bu süreçte zihin sağlığı için önemli besin listesi ortaya çıktı.

İşte detaylar…

YAĞLI BALIKLAR

Beyin sağlığı için çok faydalı olan omega-3 bakımından zengindir. Omega-3 en çok somon, sardalya, ringa balığı, uskumru, ton balığı gibi soğuk su balıklarında bulunur. Bu balıkları haftada en az 2 defa yemek, hafızanızı kuvvetlendirecek ve demans hastalığına karşı koruyacaktır.

YUMURTA

Yumurta, kolin adı verilen beyin için çok önemli bir besin maddesi içerir. Ayrıca yumurtadaki aminoasitler, beyin hücrelerinin işlevini destekleyerek nörotransmitter dengelemesine yardımcı olur. Bu sayede zihinsel ve nörolojik rahatsızlıkları önlemeye katkıda bulunur. Haftada en az 3-4 kez yumurta yemeye gayret etmelisiniz.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Yeşil yapraklı sebzeler, hafızayı doğrudan etkileyen folik asit (folat) açısından bol miktarda bulundurur. Bu sebzeler arasında ıspanak, kara lahana, şalgam yeşilliği, brokoli ve roka sayılabilir. Güçlü bir beyin için her gün en az 1 porsiyon yeşil yapraklı sebzeyi yemeklerinize katmayı ihmal etmeyin!

ZERDEÇAL

Zerdeçalın depresyon belirtilerini azalttığı ve beyinde yeni hücreler oluşturmaya yardım ettiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Zerdeçalın içindeki curcumin adlı madde, kan-beyin bariyerini aşarak beyin hücrelerine doğrudan fayda sağlar. Bu nedenle günlük evde hazırladığınız çorbaların içine 1 çay kaşığı zerdeçal ya da gün içinde içtiğiniz sütlü kahvenin içine 1 çay kaşığı zerdeçal ekleyerek kolayca tüketebilirsiniz.

KIRMIZI MEYVELER

Böğürtlen, karadut, ahududu, çilek, yabanmersini ve kızılcık gibi kırmızı meyveler diğer meyvelere göre daha çok antioksidan içerir. Bu meyveler hücre hasarına karşı koruyucu olan flavonoller, antosiyaninler ve quercetinden bolca bulundurur. Bu sayede hafıza kaybının ilerlemesini yavaşlatan tek meyve grubudur. Kırmızı meyveleri ara öğünlerinizde, smoothielerinizde, kahvaltılarınızda yiyebilirsiniz. 1 fincan taze kırmızı meyve 1 porsiyon meyveye eşittir.

ZİHİN SAĞLIĞINI İYİLEŞTİREN BESİNLER:

Yumurta,

Ceviz,

Avokado,

Balık,

Kırmızı meyve ve sebzeler,

Yeşil yapraklı sebzeler,

Soğan,

AYRICA ZİHİN SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN:

Alkol,

İşlenmiş gıdalar,

Çok tuzlu yiyecekler,

İşlenmiş proteinler,

Fazla şekerden kaçınmalısınız!

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