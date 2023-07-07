Beyni gençleştiren gıda ortaya çıktı. Bilim insanları ilk kez açıkladı

Yapılan araştırma, flavonoid tüketiminin yaşla bağlantılı zihinsel gerilemeyi azalttığını ortaya çıkardı.

Beyni gençleştiren gıda ortaya çıktı. Bilim insanları ilk kez açıkladı

Editör: Ali Öncü

ABD’de yapılan araştırmada, kakao ve benzeri besinlerdeki flavonoidlerin antioksidan bileşenlerinin beyindeki hafıza fonksiyonlarını iyileştirdiği ve yaşa bağlı zihinsel gerilemeyi azalttığı tespit edildi.

Columbia Üniversitesi ve Brigham & Kadın Hastanesinin ortak yürüttüğü araştırma PNAS dergisinde yayınlandığı bildirildi.

Araştırmada besin takviyesinin hali hazırda flavonoid eksikliği çeken deneklerin hafıza fonksiyonlarını geliştirdiği tespit edildi.

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Söz konusu zihinsel gerilmenin Alzheimer hastalığıyla karıştırılmaması gerektiği ve araştırmanın yaşla ilişkili gerilemeye odaklandığı bildirildi.

FLAVONOİD NEDİR? HANGİ YİYECEKLERDE BULUNUR?

Flavonoidler bitki ve mantar sekonder metabolitlerinin bir sınıfıdır. Kimyasal olarak, flavonoidler, iki fenil halkası ve bir heterosiklik halkadan oluşan 15 karbonlu bir iskeletin genel yapısına sahiptir. Bu karbon yapısı C6-C3-C6 olarak kısaltılabilir.

Hemen hemen her meyve ve sebzede flavonoid bulunacağının altı çizildi.

Yeşil, sarı, beyaz ve kırmızı renkli sebzelerde, pancar, kırmızı lahana, havuç, kayısı, domates, patates, soğan, patlıcan, elma, armut, şeftali gibi gıdalarda bulundu.

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