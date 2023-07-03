Meyve değil gençlik aşısı. Faydaları say say bitmiyor

Kral meyvesi olarak bilinen liçinin faydaları dikkat çekti. Cilt kusurlarından yaşlanma belirtilerine kadar birçok sağlık sorunun çözen bu meyve, “Meyve değil gençlik aşısı” yorumlandı.

Meyve değil gençlik aşısı. Faydaları say say bitmiyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Kral meyvesi olarak bilinen liçinin faydaları dikkat çekti.

LİÇİ NEDİR?

Türkiye’de Mersin’de yetişiyor. Türkçede Liçi ve Kral meyvesi olarak bilinen egzotik meyvenin kökeni Çin’e dayanıyor. Çin’in güney bölgelerinde tropikal ve subtropikal iklimlerde yetişen Liçi, günümüzde ise Hindistan, İsrail, Filipinler ve ABD’nin uygun iklim koşulları taşıyan bölgelerinde yetiştiriliyor.

Latince orijinal ismi “Litchi chinensis” olan bu tropikal meyve “Sapindaceae” familyasından geliyor ve rambutan, longan gibi ünlü egzotik meyveler ile yakından akraba. Bu nedenle liçi, bazen rambutan ve longan ile karıştırılabiliyor.

kral-meyve.jpg

LİÇİNİN FAYDALARI

-Liçinin cildi gençleştirmesi, kan basıncını düşürmesi faydaları arasında dikkat çekiyor.

- Liçi aynı zamanda protein ve fiber kaynağı olarak kilo vermeye yardımcı oluyor. Özellikle diyet yapanların liçi yemesi tavsiye ediliyor.

-Bağışıklığı güçlendiriyor.

-Liçi bu özellikleriyle girp ve soğuk algınlığına karşı da koruyucu bir görev üstleniyor.

-Selenyum, bakır, fosfor, magnezyum ve kolin bulundurmasının yanı sıra, zeytinyağında da bulunan oleik asit ile metabolizma hızlandırıcı etkiye sahip ve kalp hastaları için faydalı bir süper meyve olarak karşımıza çıkıyor.

- Liçi, birçok vitamin ve minerali bir arada bulunduruyor. Öncelikle çok iyi bir C Vitamini kaynağı olan liçi, A ve B6 Vitamini ile doğal antidepresan görevi görüyor.

-Liçi kalp sağlığını korumaya yardımcı olurken, kötü kolesterolün düşmesine, iyi kolesterolün artmasına yardımcı oluyor.

LİÇİ NASIL YENİYOR?

Liçi sert kabuğu soyulduktan sonra yenilebileceği gibi marmelatı da yapılabiliyor. Taze meyve ve konserve şeklinde satılıyor. Liçi ile tatlı ve smoothie tarifleri de yapılabiliyor.

LİÇİNİN YAN ETKİLERİ VAR MI?

Diyabet hastalarının çok fazla liçi yemesi önerilmiyor.

İlgili Haberler
Yanlış beslenmenin vücuda etkileri neler? Diyetisyen ölümcül tehlikeleri açıkladı
En hızlı kilo verme yöntemleri neler? Hızlı kilo vermek için yapılması gerekenler nelerdir?
Unutkanlığa savaş açan besinler ortaya çıktı. İngiliz profesör açıkladı
Öne Çıkanlar
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Uyku boşanması nedir? Uyku boşanması ne anlama geliyor?
Uyku boşanması nedir? Uyku boşanması ne anlama geliyor?
Titanik enkazında dalışta patlayan Titan yolcularının son anları ortaya çıktı
Titanik enkazında dalışta patlayan Titan yolcularının son anları ortaya çıktı
Sen ne güzel adamdın Kemal abi
Sen ne güzel adamdın Kemal abi
Son Haberler
Kahramanmaraş’ta deprem Güncel
Kahramanmaraş’ta deprem
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 4 yaralı Güncel
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 4 yaralı
Denizde boğulan tır şoförü toprağa verildi Yaşam
Denizde boğulan tır şoförü toprağa verildi
Eda Ece pembe bikinisini üzerinden hiç çıkarmadı. Balayı çiftini gizlice çektiler Magazin
Eda Ece pembe bikinisini üzerinden hiç çıkarmadı. Balayı çiftini gizlice çektiler
Anadolu Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 5 çocuk 8 kişi yaralandı Güncel
Anadolu Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 5 çocuk 8 kişi yaralandı
Mihra ne demek? Mihra isminin anlamı nedir? Keşfet
Mihra ne demek? Mihra isminin anlamı nedir?
Mısır Kraliçesi Tiye'nin korunmuş kıvırcık saçları. 3500 yıl önce 60 yaşında ölmüştü Güncel
Mısır Kraliçesi Tiye'nin korunmuş kıvırcık saçları. 3500 yıl önce 60 yaşında ölmüştü