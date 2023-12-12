Beyoğlu'nda 2 katlı ahşap bina alev alev yandı: 1 ölü

Beyoğlu’nda 2 katlı ahşap binada yangın çıktı. Üst katta kalanlar hızla evi terk etti. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. İtfaiye ekipleri yangına 3 taraftan müdahale ettiği sırada bina çöktü. Alevlerin sardığı binadan çıkamayan 87 yaşındaki Ali Aktepe hayatını kaybetti.

KAYNAK: DHA
Beyoğlu'nda 2 katlı ahşap bina alev alev yandı: 1 ölü

Yangın, Yenişehir Mahallesi Yaman Ali Sokak üzerinde bulunan iki katlı ahşap binada, saat 18.30 sıralarında çıktı.Alevleri fark eden üst kattakiler, hızla evden çıkarak uzaklaştı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına 3 taraftan su ve köpük sıkarak müdahale etti. İçeride bir kişinin kaldığı iddiası üzerine ekipler çalışmalarına hız verdi. Alevleri söndürmek için yapılan yoğun çalışma sırasında, bina tamamen çöktü. Ekipler yangını kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışmalarına başladı.

Soğutma çalışmaları sırasında Ali Aktepe'nin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin gelmesinin ardından ceset, torbayla çıkarılıp cenaze aracı ile götürüldü. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini bulmak için çalışma başlattı.

Yanan binadakileri kurtarmaya çalışan Bülent Durman "Biz evde oturuyorduk. Birden duman gelmeye başladı. Bizde bir şey yoktu. Bir de baktım ki dumanlar Ali abinin evinden geliyordu. Ben aldım balyozu. Kapıyı kırdım ama içeriye giremedim. Alevler yüzüme vurunca müdahale yapamadık. Hemen itfaiye haber verdik. Ali amca bir ihtimal ya içeride ya da dışarıda. İnşallah içeride olmasın.” dedi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

Öne Çıkanlar
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Süper Lig'de hakemler maça çıkmayacak. Son dakika
Süper Lig'de hakemler maça çıkmayacak. Son dakika
Flaş... Flaş... Ankaragücü Başkanı hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı
Flaş... Flaş... Ankaragücü Başkanı hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Son Haberler
Bakan Yerlikaya duyurdu: Ankaragücü Başkanı Faruk Koca gözaltında Spor
Bakan Yerlikaya duyurdu: Ankaragücü Başkanı Faruk Koca gözaltında
TFF'den yumruklu saldırı sonrası ilk açıklama: Herkes bedelini ödeyecek Spor
TFF'den yumruklu saldırı sonrası ilk açıklama: Herkes bedelini ödeyecek
Bu Kadarı da Olmaz! Hakem Halil Umut Meler'i Yumruklayan Faruk Koca'ya Taraftardan Destek! Gündem
Bu Kadarı da Olmaz! Hakem Halil Umut Meler'i Yumruklayan Faruk Koca'ya Taraftardan Destek!
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı? Yazarlar
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Bulunmadık Hint kumaşı olmak lâzım Yazarlar
Bulunmadık Hint kumaşı olmak lâzım
Ey muhalefet Ey millet; Bunları unutmanız gaflet… Yazarlar
Ey muhalefet Ey millet; Bunları unutmanız gaflet…