Beyoğlu'nda yangın. Restoranın çatısı alev aldı

İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi İmam Adnan Sokağı'nda restoran olarak kullanılan 4 katlı binada baca temizliği sırasında yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Bu arada, İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapan çok sayıda yerli ve yabancı turistin, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarını cep telefonuyla kayda aldıkları görüldü.