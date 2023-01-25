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Ahşap binada yangın: 1 kedi öldü

Beyoğlu'nda ahşap bir binada yangın çıktı. Yangında kedi yoğun dumandan zehirlenerek öldü.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 08:29
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Beyoğlu'nda ahşap bir binada yangın

Ahşap binada yangın: 1 kedi öldü
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İHA'nın haberine göre yangın  Kuloğlu Mahallesi, Ağa Hamamı Sokak’ta saat 22.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı ahşap binanın 4’üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 4’üncü katı ve çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda güçlükle söndürüldü. Ahşap olan binanın tekrar tutuşmasına karşı ekipler uzun süre soğutma çalışması yaptı.


Bina içerisinde mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı. Yoğun dumandan zehirlenerek kalbi duran kediye itfaiye eri uzun süre kalp masajı yaptı. İtfaiye erinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan kedi öldü.

Bina içerisinde kalan kedilerinin kurtarılmasını gözyaşları içinde bekleyen bina sakinleri, kedilerinin öldüğünü öğrenince büyük üzüntü yaşadı.

Alevlerin yükseldiği o anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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