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Beyoğlu'nda akılalmaz cinayet! Gasp edip boğazını kestiler

Beyoğlu'nda meydana gelen olayda hırsızlar bir binanın giriş katına girdiler. Evde uyuyan yaşlı kadınının kolundaki bilezikleri çalmak isteyen hırsızlar, yaşlı kadını darp edip boğazını kestiler. Kadın hayatını kaybederken hırsızlar bilezikleri çalarak kayıplara karıştılar.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 08:52
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Beyoğlu'nda akılalmaz cinayet! Bilezik için gasp edip boğazını kestiler

Beyoğlu'nda akılalmaz cinayet! Gasp edip boğazını kestiler
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İHA

Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında 3 katlı bir binanın girişinde oturan Mevlüde A.'nın evine 2 hırsız girdi. Uyuyan kadını farkeden hırsızlar, yaşlı kadının kolundaki bileziklere göz dikti.

Daha sonra hırsızlar yaşlı kadının kolundaki bilezikleri çıkararak çalmaya çalıştı. Koluna birinin dokunduğu hisseden Mevlüde A. uyandı. Hırsızları gören kadın neye uğradığını şaşırdı. Hırsızlarla arbede yaşamaya başlayan kadını, vahşi hırsızlar  boğazını keserek öldürdü. Daha sonra Mevlüde A.'nın kolundaki bilezikleri de çalan hırsızlar evden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Binaya gelen olay yeri inceleme ekipleri de detaylı çalışma yaptı.

 

''SIRTINDA YARA VARDI, BOĞAZI KESİLMİŞTİ''
Yoldan geçerken yardım çığlıklarını duyup binaya giren ve yaşlı kadının cansız bedeni gören Eyüp Gündüz, “Yoldan geçiyordum ben o anda işte bir bayan geldi. İmdat diye bağırdı. Yardım istediğini söyledi. Bende ne oldu diye sordum. Gel dedi. Yardım edeceksin dedi. Baktım ki çeke çeke getirdi beni. O anda içeri girdim bende kadın yerde yüzüstü yatıyordu. Ondan sonra ne oldu dedim. İşte böyle böyle yatan kişi var dedi. Kim yatan kişi dedim. Annem annem dedi. Sen onu mu söylüyorsun abla dedim. Baktım böyle yerde yatıyordu kadın. Yüzü kapak yatıyordu. Sırtında yara vardı, boğazı kesilmişti. Ondan sonra baktım. Mahallede ki bir kaç kişiye sordum. Hiç gören olmadı mı burada dedim. Valla ben bir şey duymadım dedi. Bir kişi görmüş dedi. 2 kişiyi görmüşler dedi. Yabancı uyruklu olduklarını söylediler. Elinde yüzükler var. Onu da almışlar” dedi.
Öte yandan Mevlüde A’nın cansız bedeni gerekli incelemeler yapılması için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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