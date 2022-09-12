Gazeteciyi canlı yayında dövüp gasp ettiler

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Grand Carpet Halı Fabrikasında 11.30 sıralarında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

10 KİŞİLİK GRUP TARAFINDAN KİMLİK SORULUP TELEFONU KAPATMASI İSTENDİ

Dumanların yükseldiği yangın ihbarı üzerine olay yerine giden İhlas Haber Ajansı Muhabiri Said Vakkas Yağcı, telefonundaki programla canlı yayın yapmaya ve görüntüleri İHA merkeze aktarmaya başladı. İlk olarak İtfaiyenin söndürme çalışmalarını ve çevredeki ambulansları görüntüleyen Yağcı’ya, fabrikanın güvenlik görevlileri olduğu iddia edilen 10 kişilik grup tarafından kimlik sorulup telefonu kapatması istendi.

MUHABİRİ DARP EDİP TELEFONUNU GASP ETTİLER

İHA muhabiri olduğunu söyleyip kimliğini göstermesine rağmen Yağcı’yı darp etmeye başlayan grup, ardından muhabirin elindeki telefonu zorla alarak gasp etti. Ardında hakaret ve küfürler yağdıran grubu polis ekipleri ayırarak bölgeden uzaklaştırdı. Bu sırada canlı yayında olduklarından habersiz grup, telefona el koyduklarını söyleyerek görüntüleri silmeye çalıştı.

Canlı yayında yaşanan darp olayı saniye saniye kaydedilirken, telefonunu geri almak isteyen İHA muhabirine bir grup hakaret ve tehditlerle saldırdı. Telefona el koyduklarını canlı yayında itiraf eden güvenlikçiler ardından görüntüyü silmek için çaba sarf etti. İhlas Haber Ajansı Muhabiri Sadi Vakkas Yağcı’nın yanına giden şahıslar muhabiri görüntüleri sildirmeye zorladı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Canlı yayına saniye saniye yaşanan olay sonrası Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İHA muhabiri kendini darp edip telefonu gasp eden şahıslardan şikayetçi olurken, taraflar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GGC’DEN GAZETECİYE SALDIRIYA KINAMA

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’nden yapılan açıklamada, görevi sadece kamuoyunu bilgilendirmek olan gazetecilerin, görevlerini hiçbir baskı altında kalmadan ve saldırıya uğrama riski yaşamadan yapmaları gerekirken, bu tarz saldırılara karşı karşıya kalmasının kabul edilemez olduğuna dikkat çekildi.

Gazetecilere yönelik saldırıların sadece basın özgürlüğüne yönelik olmadığını aynı zamanda toplumun haber alma, bilgilenme hakkını da engellemeye yönelik olduğu vurgulanan açıklamada, “Meslektaşımız ve üyemiz olan Sait Vakkas Yağcı’nın uğradığı saldırı kabul edilemez. Canlı yayında görevini yerine getirirken yangının çıktığı fabrikanın güvenlik görevlileri olduğu iddia edilen çok sayıda kişinin saldırısına uğraması, canlı yayın yaptığı telefonunun gasp edilmesi büyük bir suçtur. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak, saldırıya uğrayan meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, bu saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırganların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasını bekliyoruz” denildi.