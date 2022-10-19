Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı bıçakla gasp suçundan yakalandı.

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı tarafından hazırlanan Survivor yarışması bugüne kadar birbirinden ilginç karakterleri bünyesinde barındırdı. Fakat bu karakterlerden bazıları, diğerlerine göre çok fazla ilgi çekti. İşte o isimlerden biri de 2011 yılında katıldığı yarışmada kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Taner Tolga Tarlacı oldu.

TÜRKİYE'DE İŞLEDİĞİ SUÇLARDAN DOLAYI GÜNEY KIBRIS'A KAÇTI

Türkiye'de karıştığı suçlardan dolayı hakkında arama kararı bulunan Taner Tolga Tarlacı, geçtiğimiz yıllarda Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne kaçtı. Güney Kıbrıs'tan çektiği videolarla Türkiye'deki eski arkadaşları ve Survivor hakkında yorumlar yapan Tarlacı'nın Acun Ilıcalı'ya ettiği küfürler şok etkisi yaratmıştı.

ELLERİ KELEPÇELİ ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLENDİ

Taner Tolga Tarlacı, aradan geçen uzun zaman sonra ilk kez ortaya çıktı. İddiaya göre haziran ayında kesici aletle gasp etme suçundan hakim karşısına çıkarılan Taner Tolga Tarlacı, cezaevine gönderildi. Tarlacı'nın ellerinin kelepçeli olduğu bir fotoğraf da basına yansıdı. Tarlacı'nın cezaevinde olması nedeniyle uzun süredir ortalıkta olmadığı öne sürüldü.