19 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı bıçakla gasp suçundan yakalandı.

Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı bıçakla gasp suçundan yakalandı.

2011 yılında katıldığı Survivor yarışmasında değişik hareketleriyle kısa sürede ilgiyi üzerine çeken Taner Tolga Tarlacı, daha sonra karıştığı suçlar nedeniyle Türkiye'den kaçmak zorunda kalmıştı . Eski Survivor yarışmacısının bıçakla gasp etme suçu nedeniyle ellerinin kelepçelendiği görüldü.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 17:25
Takip Et

Eski Survivor yarışmacısı Kıbrıs'lı Taner Tolga Tarlacı gasp suçundan yakalandı

Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı bıçakla gasp suçundan yakalandı.
+
Aa
-

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı tarafından hazırlanan Survivor yarışması bugüne kadar birbirinden ilginç karakterleri bünyesinde barındırdı. Fakat bu karakterlerden bazıları, diğerlerine göre çok fazla ilgi çekti. İşte o isimlerden biri de 2011 yılında katıldığı yarışmada kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Taner Tolga Tarlacı oldu.

TÜRKİYE'DE İŞLEDİĞİ SUÇLARDAN DOLAYI GÜNEY KIBRIS'A KAÇTI

Türkiye'de karıştığı suçlardan dolayı hakkında arama kararı bulunan Taner Tolga Tarlacı, geçtiğimiz yıllarda Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne kaçtı. Güney Kıbrıs'tan çektiği videolarla Türkiye'deki eski arkadaşları ve Survivor hakkında yorumlar yapan Tarlacı'nın Acun Ilıcalı'ya ettiği küfürler şok etkisi yaratmıştı.

ELLERİ KELEPÇELİ ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLENDİ

Taner Tolga Tarlacı, aradan geçen uzun zaman sonra ilk kez ortaya çıktı. İddiaya göre haziran ayında kesici aletle gasp etme suçundan hakim karşısına çıkarılan Taner Tolga Tarlacı, cezaevine gönderildi. Tarlacı'nın ellerinin kelepçeli olduğu bir fotoğraf da basına yansıdı. Tarlacı'nın cezaevinde olması nedeniyle uzun süredir ortalıkta olmadığı öne sürüldü.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
1
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
2
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
3
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
4
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı
5
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
6
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
7
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿Zayıflamak için 5 önemli tüyo. Diyet yok açlık yok
﻿Zayıflamak için 5 önemli tüyo. Diyet yok açlık yok
﻿Zayıflamak için 5 önemli tüyo. Diyet yok açlık yok
﻿Edirne'de simide zam talebi reddedildi
﻿Edirne'de simide zam talebi reddedildi
﻿Edirne'de simide zam talebi reddedildi
﻿Sağlık Bakanlığı denetledi. 371 kozmetik üründen 302'si uygunsuz ve güvensiz çıktı
﻿Sağlık Bakanlığı denetledi. 371 kozmetik üründen 302'si uygunsuz ve güvensiz çıktı
﻿Sağlık Bakanlığı denetledi. 371 kozmetik üründen 302'si uygunsuz ve güvensiz çıktı
﻿İstanbul'da tedavi gören maden işçilerinden 2'sinin durumu kritik
﻿İstanbul'da tedavi gören maden işçilerinden 2'sinin durumu kritik
﻿İstanbul'da tedavi gören maden işçilerinden 2'sinin durumu kritik
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.