Beyoğlu’nda eğlence mekanlarına denetim

Özellikle Taksim, Cihangir ve Tarlabaşı bölgelerindeki mekanlarda yapılan bu denetimlerde, işletmelerin gerekli belgeleri taşıyıp taşımadıkları kontrol edildi. Ayrıca, mekanlarda bulunan bireylerin kimlik bilgileri detaylı bir şekilde incelenerek genel bilgi taraması (GBT) ve güvenlik aramaları yapıldı. Ahlak Büro ekiplerinin de katılımıyla yürütülen bu denetimler, halkın güvenliği ve huzuru için titizlikle sürdürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu'ndaki eğlence mekanlarına yönelik denetimlerin, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla düzenli olarak yapıldığını bildirdi.