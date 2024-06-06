Beyoğlu’nda eğlence mekanlarına denetim

Düzenleme: Kaynak: İHA
Beyoğlu’nda eğlence mekanlarına denetim

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki eğlence mekanlarında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı bir denetim operasyonu gerçekleştirildi.

Özellikle Taksim, Cihangir ve Tarlabaşı bölgelerindeki mekanlarda yapılan bu denetimlerde, işletmelerin gerekli belgeleri taşıyıp taşımadıkları kontrol edildi. Ayrıca, mekanlarda bulunan bireylerin kimlik bilgileri detaylı bir şekilde incelenerek genel bilgi taraması (GBT) ve güvenlik aramaları yapıldı. Ahlak Büro ekiplerinin de katılımıyla yürütülen bu denetimler, halkın güvenliği ve huzuru için titizlikle sürdürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu'ndaki eğlence mekanlarına yönelik denetimlerin, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla düzenli olarak yapıldığını bildirdi.

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