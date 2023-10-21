Beyoğlu'nda otopark inşaatındaki depo alev alev yandı

Beyoğlu Piyalepaşa'da inşaat halindeki otoparkta yangın çıktı. İnşaat malzemelerinin depolandığı alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Beyoğlu'nda otopark inşaatındaki depo alev alev yandı

Piyalepaşa Caddesi'nde yapımı devam eden Piyalepaşa meydanı ve zemin altı otoparkı inşaatında saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kimyasal ve inşaat malzemelerinin depolandığı alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. İş makinasının da destek olduğu çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangın kısa süre sonra söndürüldü. Ölü ya da yaralının olmadığı yangında, depoda hasar meydana geldi. Polis yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

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