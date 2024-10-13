Beyoğlu'nda polise bıçakla saldıran şüpheli tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Beyoğlu'nda polise bıçakla saldıran şüpheli tutuklandı

İstanbul Beyoğlu'nda polis memurunu bıçaklayarak yaralayan Oytun I. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Beyoğlu'nda polis memurunu bıçaklayarak yaralayan Oytun I. sevk edildiği mahkeme tarafından 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutulandı.

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NE OLMUŞTU?

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde duran sabit nokta görevi yapan bir polis memuruna Oytun I., yavaşça yanaşarak bıçakla saldırmış, saldırgan daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştı.

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Ensesinden bıçak darbesi alarak yaralanan polis memuru olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Saldırı sonrası olay yerinden kaçan şüpheli Oytun I.’yı yakalamak için polis ekipleri harekete geçmişti. Saldırgan, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrası Kasımpaşa’da yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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