Beyoğlu’nda tahta yürüyüş yolu alev alev yandı

Beyoğlu Evlendirme Dairesi bahçesinde bulunan oturma alanları ve tahta yürüyüş yolunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan tahta yürüyüş yolu itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

KAYNAK: İHA
Beyoğlu’nda tahta yürüyüş yolu alev alev yandı

Yangın, saat 00.00 sıralarında Beyoğlu Evlendirme Dairesi’nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alt katı otopark olan evlendirme dairesinin bahçesinde bulunan tahta yürüyüş yolunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangında bahçede bulunan tahta yürüyüş parkuru alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin dört bir yandan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında otoparkın girişinde bulunan plastik tabela ve yürüyüş parkuru adeta küle döndü. Şans eseri ölü ve yaralının olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışmaları yaptı.

Öte yandan yangında yükselen dumanlar çevre ilçelerden de görüldü.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

aw037341-01.jpg

aw037341-02.jpg

aw037341-03.jpg

aw037341-05.jpg

aw037341-06.jpg

aw037341-07.jpg

Öne Çıkanlar
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Son Haberler
Selçuk Geçer altın ve dolarda kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Fitili ateşlendi ok gibi fırlayacak Ekonomi
Selçuk Geçer altın ve dolarda kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Fitili ateşlendi ok gibi fırlayacak
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Güncel
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu Güncel
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler Şifalı Bitkiler
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir Şifalı Bitkiler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir
Tilkişen otunun inanılmaz yararları Şifalı Bitkiler
Tilkişen otunun inanılmaz yararları
Çemen otu binbir derde deva Şifalı Bitkiler
Çemen otu binbir derde deva