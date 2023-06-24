Beyoğlu'nda Ukrayna ve Kırımlılar Rusya'yı protesto etti

Kırım Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Hakkı Karadaş, 'Kırım'ın Bayrak Günü' kutlamasında yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'da ekonomik olarak çöktüğünü ve Wagner adlı paralı asker grubunu kullanarak çekilmeye çalıştığını söyledi.

"PUTİN, WAGNER'İ ÖNE SÜREREK UKRAYNA'DAN ÇIKMAYA ÇALIŞIYOR"

Karadaş, "Bu Putin'in bir hamlesi olabilir, yani bunun için beklemek lazım. Putin yenilgiye uğradığı topraklardan 'Ben yenilerek çekiliyorum' deme gafletinde bulunmuyor. Wagner'i öne sürerek Ukrayna'dan çıkmaya çalışıyor. Son 24 saat çok önemlidir. Ukrayna bir an önce işgal altındaki topraklara girerse buraları işgalden kurtarmış olacaktır. Eğer bir dakika geç kalırsa işgal sürecektir" dedi.

Kutlamaya Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi de katıldı. Eylemde İstiklal Marşı, Ukrayna Marşı ve Kırım Marşı okundu. Kırım Tatarlarının adalet ve özgürlük mücadelesinin devam ettiği vurgulandı.