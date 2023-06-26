Bugün Kırım Tatar bayrak günü. Rus işbirlikçilerine duyurulur

Editör: İsa Karaarslan

Kırım Tatar Milli Kurultayı’nın 2010 yılında aldığı kararla her yıl 26 Haziran günü, Kırım Tatar Milli Bayrak Günü olarak kutlanıyor.

2010 yılında düzenlenen V. Kırım Tatar Milli Kurultayında 26 Haziran tarihinin her yıl Kırım Tatar Milli Bayrak Günü olarak kaydedilmesi kararı alındı. O yıldan bu yana Kırım Tatarları, her yıl 26 Haziran’da Kırım Tatar Milli Bayrak Günü’nü milli bir bayram havasında kutlamaya devam ediyor.

TAMGALI GÖKBAYRAK RUS İŞGALİNE KARŞI MÜCADELENİN SİMGESİ

Kırım Tatar kimliğinin, adaletinin ve özgürlüğünün sembolü olan Tarak Tamgalı Gökbayrak günümüzde Rus işgaline karşı mücadelenin sembolü olarak da kabul ediliyor.

Tarak Tamgalı Gökbayrak milli bayrak olarak 1917’de toplanan I. Kırım Tatar Milli Kurultayı’nda kabul edildi. 1921 yılında Sovyet yönetimi, Kırım Tatarlarının bayrağını “burjuva milliyetçilerin” bayrağı ilan etti. 1944 Kırım Tatar Sürgününden sonra ise Tarak Tamgalı Gökbayrak tamamen yasaklandı.

Kırım’da 74 yıl aradan sonra 26-30 Haziran tarihleri arasında toplanan 2. Kırım Tatar Milli Kurultayında, Tarak Tamgalı Gökbayrak milli bayrak olarak Kurultay salonlarına asılmıştı.

Böylece 2010 yılından sonra her yıl Kırım Tatar Bayrak Günü olarak kutlanmaya devam edildi.

Kırım Tatar Türkü, Gülsüm Khaliova’da sosyal medya hesabından bu özel güne ait bir video paylaştı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı binası önünden paylaşım yapan Khalilova, günün anlam ve önemini irdelerken, Kırım bayrağının tarihçesini de anlattı.