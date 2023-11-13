Beyoğlu’ndaki aile katliamının detayları ortaya çıktı. Eşini ve 3 çocuğunu silahla öldürmüştü

İstanbul Beyoğlu’nda bir kişi eşini ve 3 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. İstanbul’un göbeğinde yaşanan olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

KAYNAK: İHA
Beyoğlu’ndaki aile katliamının detayları ortaya çıktı. Eşini ve 3 çocuğunu silahla öldürmüştü

Beyoğlu’nda önce eşini ardından da 3 küçük çocuğunu silahla başlarından vurarak öldüren şahsın yatak odasında kokain bulundu. Olay öncesi kokain kullandığı ve cinnet getirdiği düşünülen şahıs ardından katliam sonrası başına ateş açarak ağır yaralandı. Ayrıca şahsın ve eşinin aileleri arasında bir süredir husumet olduğu bilgisine ulaşıldı. Aile bireylerden geriye ise mutlu anlarına ait görüntüler kaldı.

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi’nde dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir evde silah sesleri gelmesi üzerine olay polise ihbarda bulunulmuştu. İhbar üzerine polis ekipleri hızla olay yerine gitmiş, daireye çıktıklarında ise tüyler ürperten manzarayla karşılaşmıştı. Kanlar içinde yerde yatan 3’ü çocuk toplam 5 kişiyi gören polis ekipleri, ağır yaralı olan 33 yaşındaki Özgür Nayman’ı ambulansla Taksim’deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına alınmasını sağlamıştı.

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AİLESİ KATLEDİP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU

Yaşanan olaydan kısa süre sonra dehşetin detayları ortaya çıkmıştı. Emniyette 4 adet “ateşli silahlar kanununa muhalefet”, “uyuşturucu madde ticareti”, “uyuşturucu madde kullanmak” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından toplamda 7 adet kaydı olan Özgür Nayman, önce eşi Sevilay Nayman’ı (40), sonra da çocukları olan 9 yaşındaki Özgür Buğra’yı, 7 yaşındaki Hezdar Alaz’ı ve 4 yaşındaki Çınar Ali’yi öldürmüştü. Ardından başına sıkarak intihar girişiminde bulunmuştu. Şahsın ayrıca olay öncesi sosyal medya hesabında intihar notu paylaştığı ortaya çıkmıştı.

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ŞAHSIN YATAK ODASINDA KOKAİN BULUNDU

Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ederken yeni detaylar da ortaya çıktı. Olay sonrası evde saatlerce inceleme yapan polis ekipleri, yatak odasında kokain ele geçirdi. Olayı gerçekleştiren Özgür Nayman’ın ise kokain maddesi etkisinde olduğu ortaya çıktı. Şahsın ayrıca sinir krizi sonucu cinnet getirdiği düşünülüyor.

ÇİFTİN AİLELERİ ARASINDA HUSUMET VARMIŞ

Öte yandan aileler hakkında soruşturmaya devam eden polis ekipleri, şahsın ve eşinin aileleri arasında bir süre husumet olduğu, sık sık tartıştıkları, Özgür Nayman’ın çalışmaması ve uyuşturucu madde kullanması nedeniyle hem kendi ailesinde hem de eşinin ailesinde sorunlar yaşandığı bilgisine ulaşıldı. Olay sonrasında evin önüne gelen çiftin ailesinin ise birbirlerini suçlayarak tartıştıkları öğrenildi. Aile bireylerden geriye ise mutlu anlarına ait görüntüler kaldı.

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