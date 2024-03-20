Ankara'da dehşet. Eşini boğazını keserek öldürdü oğlunu yaraladı 4’üncü kattan atladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ankara'da dehşet. Eşini boğazını keserek öldürdü oğlunu yaraladı 4’üncü kattan atladı
Ankara’nın Çankaya ilçesinde Murat Çetinkaya (41), geçimsizlik nedeniyle terk ettiği evine 2 gün önce çocuklarını görmek için dönen eşi Derya Çetinkaya'yı (38) bıçakla boğazını keserek öldürüp, oğlu K.Ç.'yi (18) yaraladı. Olayın ardından 4'üncü kattaki evin balkonunda atlayan Murat Çetinkaya'nın hastanede beyin ölümü gerçekleşti.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Çukurambar Mahallesi, 1458’inci Sokak'ta meydana geldi. Ev kadını Derya Çetinkaya, bir hafta önce geçimsizlik nedeniyle terk ettiği evine, önceki gün 2 çocuğunu görmek için yeniden döndü. Kamuda işçi olarak çalışan Murat Çetinkaya, dün akşam eşi ile tartıştı.

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EŞİNİN BOĞAZINI KESTİ OĞLUNU YARLADI

Kavgaya dönen olayda Murat Çetinkaya, mutfaktan aldığı bıçakla çocuklarının gözü önünde eşinin boğazını kesti. Murat Çetinkaya, kendisine engel olmaya çalışan oğlu K.Ç.'yi ise bıçakla yaraladı. Çetinkaya, daha sonra 4’üncü katta bulunan evin balkonundan atlayarak, intihara kalkıştı.

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Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Derya Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan K.Ç. ile Murat Çetinkaya ise müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Murat Çetinkaya'nın beyin ölümü gerçekleşirken, K.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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“KEŞKE GÖNDERMESEYDİM”

Derya Çetinkaya'nın cesedi, evde yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Derya Çetinkaya'nın kardeşleri Adli Tıp Kurumu önünde büyük üzüntü yaşadı.

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Abla Zeynep Küşlü, kardeşinin eşiyle boşanacağını, evden ayrıldığını ve 2 gün önce çocuklarını görmek için eve geri döndüğü belirterek, "Benim kardeşim yaşamayı çok seviyordu. İçim yanıyor, vicdan azabı çekiyorum. Keşke göndermeseydim. İçinde sırla gitti. 20 yıllık evliliği vardı. Kardeşim vadesiyle ölmedi, benim kardeşimi kesti. Ölüme bilerek gitti aslında. Ama ben bu boyuta geleceğini bilmiyordum. Çocuklarına dayanamıyordu. 'Çocuklarıma dayanamıyorum, bana bir şey yapmaz' diyordu. Bize bir şey söylemedi, deseydi izin verir miydik?" dedi.

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TOPRAĞA VERİLDİ

Eşi Murat Çetinkaya tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürülen Derya Çetinkaya'nın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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Çetinkaya için öğle namazı sonrası Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Çetinkaya, namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çetinkaya'nın tabutuna beyaz tülbent örtüldü.

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