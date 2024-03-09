Bitlis'te evli adam dehşet saçtı! Daha önce kaçırdığı kızın ailesini katletti: 3 ölü 1 ağır yaralı

Olay, gece saat 03.00 civarında Mutki ilçesinin Kavakbaşı beldesindeki Arpalıseki Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, Muş’un Korkut ilçesindeki Azaklı köyünde ikamet eden evli Cihan Oral, yaklaşık bir yıl önce Ayşe İnceyol’u zorla kaçırmıştı. Fakat İnceyol ailesi, kızlarını bulup eve getirmişti. Cihan Oral, dün gece yanında uzun namlulu silahıyla ilçeye geldi.

KATLİAM YAPTI

Ayşe İnceyol’un evine giren Cihan Oral, aile fertleriyle tartışmaya başladı. Tartışma esnasında Oral, silahını çekerek dehşet saçtı. Oral, Ayşe İnceyol, babası Musa ve abisi Neytullah İnceyol’u öldürdü, annesi Nermin İnceyol’u da ağır yaraladı.

JANDARMA OPERASYON BAŞLATTI

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Nermin İnceyol, ambulansla Mutki Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Baba ve 2 çocuğunun cesetleri ise incelemenin ardından hastanenin morguna konuldu.

Jandarma, olaydan sonra firar eden Cihan Oral’ı yakalamak için için operasyon başlatıldı.