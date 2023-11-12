İstanbul'da dehşet: Karısını ve 3 çocuğunu öldürüp kendini vurdu

İstanbul’da sinir krizi geçiren bir baba 3 çocuğunu ve eşini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

İstanbul'da dehşet: Karısını ve 3 çocuğunu öldürüp kendini vurdu

İstanbul Beyoğlu'nda saat 18.30 sıralarında Hacıahmet Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana gelen olayda, Bir süredir işsiz olan Özgür Nayman ile ailesi arasında tartışma çıktı.

AİLESİNİ KATLETTİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Tartışmanın ardından eşine ve 3 çocuğuna kurşun yağdıran Nayman aynı silahla intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, biri kadın 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan Nayman ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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