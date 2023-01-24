Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda yasa dışı avlanmaya 13 bin lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, av koruma faaliyetlerine yönelik yaptıkları denetim ve kontrollerde Milli Park sahası sınırlarında yasa dışı avlandığı tespit edilen kişiyi yakaladı.

Yasa dışı avlandığı için hakkında işlem başlatılıan kişiye 13 bin liralık idari para cezası uygulandı. (AA)