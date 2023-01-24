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Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda yasa dışı avlanmaya 13 bin lira ceza

Konya'nın Beyşehir ilçesinde milli park sahasında yasa dışı avlanan kişiye, 13 bin lira para ceza kesildi.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 14:20
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Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda yasa dışı avlanan kişiye 13 bin lira ceza

Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda yasa dışı avlanmaya 13 bin lira ceza
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Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, av koruma faaliyetlerine yönelik yaptıkları denetim ve kontrollerde Milli Park sahası sınırlarında yasa dışı avlandığı tespit edilen kişiyi yakaladı.

Yasa dışı avlandığı için hakkında işlem başlatılıan kişiye 13 bin liralık idari para cezası uygulandı. (AA)

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