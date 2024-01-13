Biber dolmanıza tek kaşık eklemeniz yetiyor. Lezzeti ikiye katlıyor. Mutfaktaki sır ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Filiz Kıral
Biber dolmanıza tek kaşık eklemeniz yetiyor. Lezzeti ikiye katlıyor. Mutfaktaki sır ortaya çıktı
Biber dolmasına tek kaşık eklenen kimyonun yemeğinizin lezzetini artırmasıyla dikkat çekti.

Biber dolması, kırmızı biberlerin içlerinin boşaltılıp pirinç, soğan, domates, çeşitli baharatlar ve ara sıra kıyma ile doldurularak hazırlanan Türk mutfağına özgü bir yemektir.

Genellikle zeytinyağı kullanılarak pişirilir ve soğuk olarak servis edilir.

Türk mutfağının geleneksel ve popüler bir lezzeti olan biber dolması, özellikle iç harcın hazırlanışıyla ünlüdür.

Harcın lezzetini artırmak için kimyon eklemek önemlidir.

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Dağılmayan ve mükemmel pişmiş biber dolması yapmak için aşağıdaki malzemeler gereklidir:

- 10-12 adet dolmalık biber

- 2 adet kuru soğan

- 1 su bardağı pirinç

- 1 tatlı kaşığı tarçın

-1 tatlı kaşığı karabiber

- 1 tatlı kaşığı toz şeker

- Yarım demet maydanoz

- Yarım demet taze nane

- 1 tatlı kaşığı kuru nane

- Yarım kahve fincanı kuş üzümü

- Yarım kahve fincanı dolmalık fıstık

- 2 büyük domates

- 1 çay bardağı zeytinyağı

- Tuz

- 1 tutam kimyon

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Biber Dolması Tarifi:

-İç harcı için, kuru soğanları doğrayın ve yarım çay bardağı zeytinyağında kavurun.

-Soğanlar pembeleşince rendelenmiş veya robottan geçirilmiş domatesi ekleyin.

-Yıkanmış ve süzülmüş pirinçleri ekleyip biraz kavurun.

-Dolmalık fıstıklar, kuş üzümü, tarçın, kuru nane, karabiber, toz şeker ve tuz ekleyin, karıştırın ve ocaktan alın.

-İnce kıyılmış maydanoz ve taze naneyi ekleyip karıştırın.

-Dolmalık biberlerin kapaklarını kesin ve iç harcı doldurun.

-Her biberin üstünü küçük doğranmış domates parçalarıyla kapatın ve bir tencereye dizin.

-Üzerlerine kalan zeytinyağını gezdirin ve biberlerin yarısına kadar su ekleyin.

-Tencerenin kapağını kapatıp, pirinçler yumuşayana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

-Soğuduktan sonra servis yapın.

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