Mutfakların vazgeçilmezi ölüm saçıyor

Rafine şeker, tatlılara lezzet katmak için kullandığımız ancak vücudumuza büyük zararlar veren bir besindir.

Uzmanlar, rafine şekerin her mutfakta bulunmasının endişe verici olduğunu ve sağlıklı beslenmenin önemini vurguluyor.

Sağlıksız beslenme, paketli ürünlerle sınırlı değildir. Rafine şeker de birçok hastalığın sebebidir.

ÖLÜMCÜL ETKİLER

Rafine şeker, Tip 2 diyabet, kalp hastalığı, karaciğer sorunu, alzheimer hastalığı, depresyon, kaygı ve cilt problemleri gibi birçok kronik hastalığa yol açtığı biliniyor.

Rafine şeker ayrıca vücudun vitamin ve mineral alımını engelleyerek bağışıklık sistemini zayıflatıyor.

RAFİNE ŞEKER NEREDE SAKLI?

Rafine şeker, sofra şekeri, hazır reçel ve marmelat, ekmek mayası, hazır içecekler, hazır dondurmalar, konserve yiyecekler, soslar ve paketli ürünler gibi gıdalarda bulunuyor.

Bebek mamalarında da şeker olabiliyor. Bu nedenle gıda etiketlerini dikkatli okumak gerekiyor.