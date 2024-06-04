Bıçakçının kovboy temalı reklam filmi sosyal medyayı salladı!

Hatay’ın Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde yaşayan 32 yaşındaki İbrahim Koşar, 10 yıldır bıçak üretimi ve bileme işi yaparak geçimini sağlıyor. İşini büyük bir tutkuyla yapan Koşar, depremden etkilenen hemşehrilerinin moralini yükseltmek için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Ünlü aktörleri aratmayan oyunculuğuyla kısa bir reklam filmi hazırlayan Koşar, bu filmi sosyal medyada paylaştı.

Kurban Bayramı öncesi çektiği bu reklam filminde at üzerinde kovboy kıyafetleriyle boy gösteren İbrahim Koşar, izleyenleri hem gülümsetti hem de şaşırttı. Görüntüler, kısa sürede yüzlerce kişiye ulaştı ve büyük beğeni topladı. Koşar’ın bu yaratıcı ve esprili reklam filmi, özellikle depremden etkilenen vatandaşların yüzünü güldürerek onlara moral oldu.